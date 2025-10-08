Σαν σήμερα το 8 Οκτωβρίου του 1576, ο Οθωμανός σουλτάνος Μουράτ Γ΄ εκδίδει ένα φιρμάνι (βασιλικό διάταγμα) που διατάζει την εγγραφή και την αποστολή 1.000 Εβραίων από τη Σάφεντ για να εγκατασταθούν στην Αμμόχωστο-Famagousta της Κύπρου. Οι Οθωμανοί συχνά εφάρμοζαν μια πολιτική που ονομαζόταν surgun (εκδίωξη ή μετεγκατάσταση) για να μεταφέρουν μεγάλους αριθμούς ανθρώπων από ένα μέρος της αυτοκρατορίας σε άλλο για στρατηγικούς, συνήθως οικονομικούς, λόγους. Το 1453, για παράδειγμα, Εβραίοι και άλλοι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στην Κωνσταντινούπολη (τότε Βυζάντιο) μετά την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς.

Το φιρμάνι του 1576 ακολούθησε άλλο ένα χρόνο αργότερα που ζητούσε πρόσθετες 500 εβραϊκές οικογένειες να μετακινηθούν από τη Σάφεντ στην Κύπρο. Ο σουλτάνος ελπίζε ότι οι Εβραίοι θα βοηθούσαν στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού.

Το πλήρες κείμενο του διατάγματος:

8 Οκτωβρίου 1576

Εντολή προς τον Σαντζάκμπεη και τον Καντί της Σάφεντ,

Προς το παρόν έχω διατάξει να εγγραφούν χίλιοι Εβραίοι από την πόλη της Σάφεντ και τις επαρχίες της και να σταλούν στην πόλη Αμμόχωστο της Κύπρου. Διατάζω ότι μόλις φτάσει αυτή η εντολή, χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με το ευγενές μου φιρμάνι, να καταγράψετε χίλιους πλούσιους και ευημερούντες Εβραίους, και να τους στείλετε, με την περιουσία και τα υπάρχοντά τους και με τις οικογένειές τους, υπό κατάλληλη συνοδεία, στην προαναφερθείσα πόλη. Μόλις οι Εβραίοι εγγραφούν στο μητρώο, μην τους αφαιρείτε εκ του μητρώου εκβιάζοντας. Στείλτε σφραγισμένο αντίγραφο του μητρώου στο Ευτυχές μου Κατώφλι. Κατά τη διαδικασία της επιστράτευσης και εγγραφής του προβλεπόμενου αριθμού Εβραίων, εάν κάποιος λάβει προστασία, ή εάν αφαιρεθούν από το μητρώο και αντί για αυτούς εγγραφούν άλλοι, έτσι ώστε στη θέση τους να εγγραφούν όχι πλούσιοι αλλά φτωχοί Εβραίοι, οι δικαιολογίες σας σε καμία περίπτωση δε θα γίνουν δεκτές. Αυτό θα διερευνηθεί εν κρύπτω και θα αντιμετωπιστεί. Είναι σωστό ότι, εάν μάθουμε πως το θέμα χειρίστηκε κατά τρόπο αντίθετο προς την ευγενή μας εντολή, τότε βεβαίως δε θα τελειώσει με την καθαίρεσή σας, αλλά θα τιμωρηθείτε με τον πλέον αυστηρό τρόπο. Συνεπώς, να είστε επιμελείς και να αποφεύγετε οτιδήποτε αντίθετο προς την ευγενή μας εντολή.

