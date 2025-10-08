Σάλος προκλήθηκε στην Τουρκία έπειτα από την παρουσίαση, σε έκθεση του Δήμου Προύσας, μιας φωτογραφίας που απεικονίζει τον Έλληνα αξιωματικό Σοφοκλή Βενιζέλο το 1920 να στέκεται μπροστά στον τάφο του Οσμάν Γαζί – του ιδρυτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο δήμος, που ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), οργάνωσε μια φωτογραφική έκθεση για την ιστορία και την κατάκτηση της πόλης, η οποία όμως εξελίχθηκε σε πεδίο εθνικής αντιπαράθεσης.

Το γεγονός προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις, με τα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζονται από κατηγορίες περί «προσβολής των προγόνων». Η αντίδραση ήταν μαζική, με δεκάδες χρήστες να κατηγορούν το CHP ότι «δεν σέβεται την ιστορική κληρονομιά του έθνους». Πολλοί μάλιστα συνέδεσαν το περιστατικό με μια υποτιθέμενη «έλλειψη πατριωτισμού» στην αντιπολίτευση.

Η φωτογραφία του Έλληνα αξιωματικού

Η επίμαχη φωτογραφία τραβήχτηκε το 1920, όταν –σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο– ο Βενιζέλος, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, επισκέφθηκε τον τάφο του Οσμάν Γαζί στην κατεχόμενη τότε Προύσα. Όπως αναφέρεται, «πήγε στον τάφο του Οσμάν Γαζί, φώναξε: “Ήρθαμε, Οσμάν! Σήκω και σώσε τη χώρα”, κλώτσησε το φέρετρο και ξεστόμισε ανείπωτες κατάρες».

Η φωτογραφία εκείνης της στιγμής είχε δημοσιευθεί τόσο σε τουρκικές όσο και σε ελληνικές εφημερίδες της εποχής. Η αναπαραγωγή της σήμερα, έναν αιώνα μετά, αποδεικνύει πως ακόμη και μία παλαιά φωτογραφία μπορεί να πυροδοτήσει τα εθνικιστικά ανακλαστικά στη γείτονα.