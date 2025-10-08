Ο εγγονός του εκλιπόντος προέδρου της Νότιας Αφρικής και ακτιβιστή κατά του απαρτχάιντ Νέλσον Μαντέλα έφθασε σήμερα στο Γιοχάνεσμπουργκ μετά την κράτηση και απέλασή του από το Ισραήλ, το οποίο εμπόδισε τον στολίσκο στον οποίο συμμετείχε να διανείμει βοήθεια στη Γάζα.

Ο Μάντλα Μαντέλα, που επέστρεψε στην πατρίδα του μαζί με άλλους τέσσερις Νοτιοαφρικανούς, δήλωσε πως ο ίδιος και η ομάδα που ήταν μαζί κρατήθηκαν σε ισραηλινή φυλακή για έξι ημέρες προτού απελευθερωθούν μέσω Ιορδανίας.

«Μας είχαν δέσει τα χέρια σφιχτά με καλώδια πίσω από την πλάτη, μας έβγαλαν από τα σκάφη μας, μας έβαλαν στην αποβάθρα και έκαναν πασαρέλα για να... δουν όλοι», δήλωσε ο 51χρονος Μαντέλα στο αεροδρόμιο, όπου τον υποδέχθηκαν υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες.

«Όμως αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με το τι υφίστανται οι Παλαιστίνιοι σε καθημερινή βάση», είπε, αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς μετά τη φονική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης εναντίον του νότιου Ισραήλ πριν από δύο χρόνια.

Το Ισραήλ λέει πως οι αναφορές για λιμό στη Γάζα είναι υπερβολικές και χαρακτήρισε τον στολίσκο τέχνασμα για δημοσιότητα επ’ ωφελεία της Χαμάς. Αρνείται ότι κακομεταχειρίστηκε εκατοντάδες ανθρώπους που έθεσε υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ