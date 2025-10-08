Το κίνημα Gen Z, από το οποίο προέρχεται η αμφισβήτηση της εξουσίας στη Μαδαγασκάρη που ξεκίνησε πριν από δεκατέσσερις ημέρες, δήλωσε σήμερα ότι αρνείται την πρόσκληση του προέδρου για συνάντηση στις 14:00 "όσο συνεχίζεται η καταστολή".

Ο πρόεδρος Αντρί Ρατζοελίνα, που έχει αποδυναμωθεί εξαιτίας της κρίσης, προσπαθεί εδώ και πολλές ημέρες να ξαναπάρει το πάνω χέρι και προσκάλεσε τις "ζωηρές δυνάμεις του Έθνους" σε αυτήν τη συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο, όπου "θα είναι δυνατό να (του) τεθούν απευθείας τα ζητήματα".

"Αρνούμαστε αυτήν την παρωδία διαλόγου. Αρνούμαστε την πρόσκληση του προέδρου να συζητήσουμε. Δεν θα κάνουμε διάλογο με μια εξουσία που καταπιέζει, επιτίθεται και ταπεινώνει τη νεολαία στους δρόμους", απάντησε η νεανική συλλογικότητα GenZ, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαδαγασκάρη είναι θέατρο από τις 25 Σεπτεμβρίου ενός κινήματος διαμαρτυρίας που κατήγγειλλε στην αρχή τις συνεχείς διακοπές νερού και ηλεκτρισμού και μετατράπηκε στη συνέχεια σε κίνημα ευρύτερης αμφισβήτησης της εξουσίας και κυρίως του 51χρονου Αντρί Ρατζοελίνα.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με απολογισμό του ΟΗΕ στις 29 Σεπτεμβρίου.

Τη Δευτέρα, μία εβδομάδα αφότου απέπεμψε την κυβέρνησή του στην προσπάθεια --χωρίς επιτυχία-- να κατευνάσει τους διαδηλωτές, διόρισε πρωθυπουργό έναν εν πολλοίς άγνωστο στρατηγό του στρατού ξηράς, τον Ρουφίν Φορτουνάτ Ντιμπισόα Ζαφισάμπο.

Οι τρεις πρώτοι υπουργοί της νέας κυβέρνησης διορίστηκαν χθες, Τρίτη: οι υπουργοί Στρατιωτικών, Δημόσιας Ασφάλειας και Χωροφυλακής, γιατί η χώρα "δεν έχει πλέον ανάγκη τη διαταραχή αλλά την ειρήνη", υπογράμμισε ο πρόεδρος.

Η λαϊκή κινητοποίηση έμοιαζε να χάνει σε δυναμική τις τελευταίες ημέρες, όμως πολλοί κάτοικοι του Ανταναναρίβο και πολλών μεγάλων πόλεων στην επαρχία εξακολουθούν να κατεβαίνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους.

Σήμερα, οι δυνάμεις της τάξης έκαναν και πάλι χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν τους διαδηλωτές στο Ανταναναρίβο, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η συλλογικότητα πίσω από το κίνημα, που περιλαμβάνει περίπου 20 διοργανωτές, έδωσε στον πρόεδρο διορία μέχρι απόψε το βράδυ προκειμένου να δεχθεί τα αιτήματά της.

Μεταξύ των γραπτών αιτημάτων δεν περιλαμβάνεται πλέον η παραίτηση του προέδρου Ρατζοελίνα.

Εκτός από τον σεβασμό των ελευθεριών, το κίνημα Gen Z ζητεί "δημόσια συγγνώμη του αρχηγού του κράτους", "επανίδρυση του Ανώτατου Δικαστηρίου" και "πλήρη διάλυση της Γερουσίας", ή τουλάχιστον την αποχώρηση του προέδρου της Ρίτσαρντ Ραβαλομανάνα, πρώην στρατηγού της χωροφυλακής.

Διαβάστε επίσης : Λεκορνί : Ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτική συμφωνία

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters