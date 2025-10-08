Η Τουρκία κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδόθηκε σε «πράξη πειρατείας» αναχαιτίζοντας σκάφη ενός νέου διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα στα ανοιχτά του παλαιστινιακού εδάφους.

«Η επέμβαση στα διεθνή ύδατα εναντίον του Στολίσκου της Ελευθερίας, ο οποίος επεδίωξε να σπάσει την παράνομη και απάνθρωπη πολιορκία που επιβάλλεται στη Γάζα, είναι μια πράξη πειρατείας», κατήγγειλε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, διευκρινίζοντας ότι τούρκοι βουλευτές έχουν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Η «γενοκτονική» ισραηλινή κυβέρνηση στοχοθετεί όλα τα ειρηνικά μέτρα και αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή, βλάπτοντας παράλληλα τις ειρηνευτικές προσπάθειες, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο.

Στη δήλωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται ότι έχει αναληφθεί κάθε πρωτοβουλία για να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στην Τουρκία οι τούρκοι πολίτες που κρατούνται από το Ισραήλ και ότι υπάρχει συντονισμός με άλλες χώρες για τους δικούς τους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

