Στο πλαίσιο των έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που ξεκίνησαν τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου με αιγυπτιακή μεσολάβηση, η παλαιστινιακή οργάνωση φέρεται να ζήτησε την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργκούτι, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Οι συνομιλίες εντάσσονται στο πλαίσιο ειρηνευτικής πρότασης που προωθεί ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και αφοπλισμό της Χαμάς.

Η Χαμάς φέρεται να έθεσε ως προϋπόθεση για τη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων την απελευθέρωση κορυφαίων Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές — ανάμεσά τους και οι Αχμάντ Σααντάτ, Χασάν Σαλάμε, Αμπάς αλ Σάγεντ και ο Μαρουάν Μπαργκούτι.

Ποιος είναι ο Μαρουάν Μπαργκούτι



Στέλεχος της Φατάχ και ιστορική φυσιογνωμία της παλαιστινιακής αντίστασης, ο Μπαργκούτι συνελήφθη το 2002 και καταδικάστηκε σε πέντε φορές ισόβια για τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα. Παρά την κράτησή του, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής και συχνά αποκαλείται «Μαντέλα της Παλαιστίνης».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Μαρτίου 2024, αν διεξάγονταν εκλογές, ο Μπαργκούτι θα υπερτερούσε των κύριων πολιτικών αντιπάλων του, του Μαχμούντ Αμπάς (Φατάχ) και του Ισμαήλ Χανίγια (Χαμάς). Ορισμένοι Ισραηλινοί πολιτικοί τον βλέπουν ως πιθανό μελλοντικό ηγέτη που θα μπορούσε να προωθήσει λύση δύο κρατών. Άλλοι, ωστόσο, εκφράζουν έντονη αντίθεση, θεωρώντας τον αμετανόητο και επικίνδυνο.

Παρά την πίεση της Χαμάς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να διαβεβαίωσε τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ πως ο Μπαργκούτι δεν περιλαμβάνεται στη λίστα για πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων.

Στρατηγικός ρόλος ή συμβολικό χαρτί;



Η πιθανή απελευθέρωση του Μπαργκούτι δεν είναι απλώς ένα διαπραγματευτικό αίτημα. Όπως σημειώνει η αναλύτρια Λεονί Φλάισμαν, «οι ισχυροί τον θέλουν στη φυλακή» — όχι μόνο οι Ισραηλινοί, αλλά και μέλη της παλαιστινιακής ηγεσίας που φοβούνται τη λαϊκή του απήχηση.

Παραμένει άγνωστο αν ο Μπαργκούτι επιθυμεί ενεργό ρόλο στο μέλλον της Παλαιστίνης. Η πιο πρόσφατη συνέντευξή του δόθηκε πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Ωστόσο, η πιθανή απελευθέρωσή του εξακολουθεί να αιωρείται ως πολιτικός καταλύτης, ικανός να αλλάξει τις ισορροπίες στην παλαιστινιακή σκηνή — ή να βαθύνει τις διαιρέσεις.