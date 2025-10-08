Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με drones και πυροτεχνήματα μετατράπηκε σε σκηνή πανικού το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου, όταν δεκάδες drones παρουσίασαν τεχνική βλάβη, κατέρρευσαν φλεγόμενα από τον ουρανό και προκάλεσαν φωτιά σε περιοχή του κοινού.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης "October: The Sound of Blooming Flowers", στο υπαίθριο Sky Theatre στην πόλη Liuyang, γνωστή ως «πρωτεύουσα των πυροτεχνημάτων» της Κίνας. Το show είχε σχεδιαστεί ως μια εντυπωσιακή 3D εμπειρία πάνω από ξηρά και νερό — όμως το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν θεατές να χρησιμοποιούν καρέκλες ως αυτοσχέδιες ασπίδες για να προστατευθούν από τα φλεγόμενα θραύσματα, ενώ άλλοι τρέχουν πανικόβλητοι να καλυφθούν. Οι φλόγες και οι σπινθήρες από τα drones προκάλεσαν προσωρινή φωτιά, ενώ η ατμόσφαιρα στο χώρο γέμισε καπνούς και κραυγές.

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και το περιστατικό προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις και ανησυχία για την ασφάλεια τέτοιων θεαμάτων. Οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης διερευνούν τα αίτια της δυσλειτουργίας.