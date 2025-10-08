Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με drones και πυροτεχνήματα μετατράπηκε σε σκηνή πανικού το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου, όταν δεκάδες drones παρουσίασαν τεχνική βλάβη, κατέρρευσαν φλεγόμενα από τον ουρανό και προκάλεσαν φωτιά σε περιοχή του κοινού.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης "October: The Sound of Blooming Flowers", στο υπαίθριο Sky Theatre στην πόλη Liuyang, γνωστή ως «πρωτεύουσα των πυροτεχνημάτων» της Κίνας. Το show είχε σχεδιαστεί ως μια εντυπωσιακή 3D εμπειρία πάνω από ξηρά και νερό — όμως το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό.





NEW: Drone show goes wrong in China, with hundreds of synchronised drones falling out of the sky, starting fires.



The incident happened in the Hunan province in southern China.



Some reports say the drones were carrying fireworks, which is allegedly what caused the fires.



No… pic.twitter.com/ISfnteoPmy — Collin Rugg (@CollinRugg) October 7, 2025

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν θεατές να χρησιμοποιούν καρέκλες ως αυτοσχέδιες ασπίδες για να προστατευθούν από τα φλεγόμενα θραύσματα, ενώ άλλοι τρέχουν πανικόβλητοι να καλυφθούν. Οι φλόγες και οι σπινθήρες από τα drones προκάλεσαν προσωρινή φωτιά, ενώ η ατμόσφαιρα στο χώρο γέμισε καπνούς και κραυγές.

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και το περιστατικό προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις και ανησυχία για την ασφάλεια τέτοιων θεαμάτων. Οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης διερευνούν τα αίτια της δυσλειτουργίας.





