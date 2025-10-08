Οι θάλασσες και οι ωκεανοί γύρω από τη Νέα Ζηλανδία θερμαίνονται πολύ πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, αναφέρουν ερευνητές σε έκθεσή τους που δημοσιεύθηκε σήμερα, τη σύνταξη της οποίας ζήτησε η κυβέρνηση της χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή με τίτλο «Το θαλάσσιο περιβάλλον μας», τα νερά της Νέας Ζηλανδίας θερμαίνονται κατά 34% πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Οι θερμοκρασίες επιφάνειας σε τέσσερις περιοχές αυξάνονταν κατά μέσο όρο από 0,16° Κελσίου ως 0,26° Κελσίου ανά δεκαετία από το 1982 ως το 2023.

Οι ερευνητές εντόπισαν εξάλλου σύνδεση μεταξύ της κλιματική αλλαγής και των διαταραχών στα τεράστια ωκεάνια ρεύματα μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Ανταρκτικής.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι πολλά είδη, όπως οι πιγκουίνοι με τα κίτρινα μάτια (hoiho) που ζουν στη Νέα Ζηλανδία, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στα πιο ζεστά και όξινα νερά.

«Με βάση τα συμπεράσματα αυτά πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το θαλάσσιο περιβάλλον της Νέας Ζηλανδίας», προειδοποίησε ο Σέιν Γκέιντζ, σύμβουλος αρμόδιος για τη θάλασσα στο υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος.

«Έχουμε πλέον αρκετά στοιχεία για να δράσουμε και οποιαδήποτε καθυστέρηση ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές στα θαλάσσια οικοσυστήματά μας», συνέχισε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν παράλληλα ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας επιταχύνεται σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 200.000 σπίτια στη Νέα Ζηλανδία βρίσκονται σε περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες, κάτι που συνδέεται εν μέρει με αυτό το φαινόμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP