Η νομική δικαιολόγηση από την αμερικανική κυβέρνηση των διαταγών για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική θάλασσα, προκειμένου να δράσουν εναντίον διακινητών ναρκωτικών με αφετηρία τη Βενεζουέλα, ωθεί αναλυτές να εκφράζουν την ανησυχία πως η Ουάσιγκτον δεν θα περιοριστεί εκεί, ότι θα επιδιώξει την πτώση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε «ένοπλη σύγκρουση» με καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε σημείωμά του που εστάλη την περασμένη εβδομάδα στο Κογκρέσο.

Η επιστολή σκοπό είχε να δικαιολογηθούν από νομική άποψη τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον ταχύπλοων στα οποία επέβαιναν φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών. Κατά όσα είναι γνωστά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 21 άνθρωποι μέχρι τώρα.

Όμως η νομιμότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων αυτών, σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν συνελήφθησαν, ούτε ανακρίθηκαν, αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων κι αντεγκλήσεων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ συνέταξε νομική γνωμοδότηση κατά την οποία είναι νόμιμο οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να διεξάγουν θανατηφόρα πλήγματα, ανέφερε αυτή την εβδομάδα το CNN, ενώ η ίδια πηγή ανέφερε πως ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε τη CIA να διεξαγάγει επιχειρήσεις στην περιοχή με τη χρήση θανατηφόρας βίας.

Η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, που εμφανίστηκε χθες στο αμερικανικό Κογκρέσο, απέφυγε να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Μαδούρο είναι ναρκωτρομοκράτης», είπε η κ. Μπόντι, θυμίζοντας πως το υπουργείο της προσφέρει αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. «Έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει «χάσει την υπομονή του»

Η Ουάσιγκτον διατείνεται πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι επικεφαλής μεγάλου κυκλώματος που διακινεί ναρκωτικά με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.

Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό και κατηγορεί την αμερικανική κυβέρνηση πως αναζητεί πρόσχημα για να προχωρήσει «σε αλλαγή καθεστώτος» και να αρπάξει τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής, που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα του πλανήτη.

Ο Έβαν Έλις, ερευνητής στο War College του αμερικανικού στρατού, θεωρεί πως είναι πιθανό η Ουάσιγκτον να προσπαθήσει να «προσαγάγει τον Μαδούρο στη δικαιοσύνη».

Μπροστά στην ανάπτυξη αρμάδας πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών αιχμής στην περιοχή, το Καράκας διεξήγαγε στρατιωτικά γυμνάσια και κινητοποίησε σώμα εφεδρείας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχω την αίσθηση πως έχει χάσει την υπομονή του», σχολίασε ο κ. Έλις, που είχε εργαστεί στην κυβέρνηση κατά την πρώτη θητεία του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Ο Νικολάς Μαδούρο απηύθυνε επιστολή στον αμερικανό πρόεδρο με την οποία κάλεσε να συνεχιστεί ο διάλογος των δύο χωρών.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε την προσφορά.

«Έκνομο καθεστώς»

Θα πιέσει ο πρόεδρος Τραμπ για να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στη χώρα όπου η αντιπολίτευση διεκδίκησε τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2024 κι επιμένει πως η επανεκλογή του προέδρου Μαδούρο – την οποία δεν αναγνώρισε η Ουάσιγκτον και μέρος της διεθνούς κοινότητας – έγινε με απάτη;

«Δεν μιλάμε γι’ αυτό, όμως μιλάμε για το ότι έγιναν εκεί εκλογές που ήταν πολύ αλλόκοτες, για να το πούμε συγκρατημένα», είπε ο ενδιαφερόμενος χθες στον Λευκό Οίκο.

«Μπορώ να πω ότι δισεκατομμύρια δολάρια προερχόμενα από τα ναρκωτικά πλημμυρίζουν τη χώρα μας από τη Βενεζουέλα (...) Η Βενεζουέλα είναι πολύ κακός παράγοντας», είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Φρανκ Μόρα, άλλοτε υφυπουργός Άμυνας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, δεν αποκλείει αμερικανικά πλήγματα ακόμη και στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον διακινητών.

«Η ανάπτυξη στολίσκου πολεμικών πλοίων για να μη γίνει τίποτα, ή απλά να καταστραφούν μερικές εξωλέμβια σκάφη... Δεν νομίζω πως (ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του) είχαν κατά νου αυτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο πρόεδρος λέει πως θέλει να εξαρθρώσει τη διακίνηση ναρκωτικών» αλλά «ταυτόχρονα η ελπίδα (του) είναι πως αυτό θα οδηγήσει στην κατάρρευση του καθεστώτος», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τα σχέδια της κυβέρνησης, αλλά τόνισε χθες πως είναι «διάφανη και σαφής για το όραμά (της) όσον αφορά το έκνομο καθεστώς του Μαδούρο».

Ο Έβαν Έλις πάντως εκτιμά πως δεν αποκλείεται ο πρόεδρος Τραμπ «να μπορέσει να κλείσει κάποια συμφωνία που τον ικανοποιεί και να περάσει σε κάτι άλλο».

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP