Θρίλερ σ' εξέλιξη τα τελευταία 24ωρα με επιχείρηση διάσωσης των περισσοτέρων από 200 ορειβατώνπου είχαν παγιδευτεί λόγω χιονοθύελλας το Σαββατοκύριακο κοντά στη ανατολική πλευρά του Έβερεστ στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο απεγκλωβισμός των ορειβατών ξεκίνησε χθες Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, ανέφερε στο Reuters πηγή που γνωρίζει το θέμα.



Η περιφερειακή κυβέρνηση του Θιβέτ δεν προέβη άμεσα σε κάποιο σχόλιο σχετικά με την επιχείρηση διάσωσης.

Έβερεστ: Περίοδος αιχμής

Ο αριθμός των ορειβατών που επισκέπτονταν την κοιλάδα Κάρμα, η οποία οδηγεί στην ανατολική πλευρά Κανγκσούνγκ του Έβερεστ, αυξήθηκε σε εκατοντάδες τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας των οκταήμερων αργιών για την Εθνική Ημέρα στην Κίνα.

Το χιόνι άρχισε να πέφτει στην κοιλάδα, η οποία βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο 4.200 μέτρων, το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε το Σάββατο.

Η κοιλάδα Κάρμα, που εξερευνήθηκε για πρώτη φορά από Δυτικούς ταξιδιώτες πριν από έναν αιώνα, είναι μια σχετικά παρθένα περιοχή του Έβερεστ.

Σε αντίθεση με την ξηρή βόρεια πλευρά της κορυφής, διαθέτει πλούσια βλάστηση και παρθένα αλπικά δάση, που τροφοδοτούνται από τα λιωμένα νερά του παγετώνα Κανγκσούνγκ, στη βάση του ψηλότερου βουνού του κόσμου.

Πηγή: in.gr / ΕΡΤ