Δυό χρόνια μετά τις επιθέσεις της Χαμας στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι ηγέτες της ΕΕ σε κοινή ανάρτησή τους θυμούνται τα θύματα και στέκονται αλληλέγγυοι με τις οικογένειες, ζητώντας κατάπαυση του πυρός και επιστροφή όλων των ομήρων.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλούν όλες τις πλευρές να αξιοποιήσουν την τρέχουσα ευκαιρία για την απελευθέρωση των ομήρων, την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης βασισμένης στη λύση των δύο κρατών.

Αναλυτικά η ανάρτηση αναφέρει: «Δύο χρόνια μετά τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, δεν ξεχνάμε ποτέ τον πόνο που προκάλεσαν σε αθώα θύματα, τις οικογένειές τους και ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Τιμώντας τη μνήμη τους, εργαζόμαστε ακατάπαυστα για την ειρήνη».

Ως προς τη συγκυρία, οι ηγέτες της ΕΕ προσθέτουν ότι «η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός είναι τώρα εφικτές. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί», ενώ καλούν «όλες τις πλευρές να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις συνομιλίες στο Σαρμ ελ Σέιχ, στο πλαίσιο του σχεδίου που πρότεινε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ».

«Αυτή η στιγμή πρέπει να αξιοποιηθεί για να ανοίξει ο δρόμος προς μια διαρκή ειρήνη, βασισμένη στη λύση των δύο κρατών», τόνιζουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ