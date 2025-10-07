Η Σαρδηνία επιχειρεί να αναζωογονήσει τα απομονωμένα χωριά της, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ερήμωσης, προσφέροντας γενναιόδωρα οικονομικά κίνητρα σε όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν εκεί.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 15.000 ευρώ για αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας, 20.000 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και μηνιαία οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για το πρώτο παιδί και 400 ευρώ για κάθε επόμενο έως την ηλικία των πέντε ετών.

Ζευγάρι που μετακομίζει σε χωριό της Σαρδηνίας με λιγότερους από 3.000 κατοίκους μπορεί να λάβει:

Έως 15.000€ για αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας

Έως 20.000€ για επιχειρηματική δραστηριότητα που δημιουργεί τοπικές θέσεις εργασίας

Μηνιαίο επίδομα 600€ για το πρώτο παιδί και 400€ για κάθε επόμενο μέχρι τα 5 τους χρόνια

Παράλληλα, σε ορισμένους οικισμούς διατίθενται κατοικίες προς 1 ευρώ, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην προσέλκυση νέων κατοίκων και στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ακινήτων.

Ωστόσο, παρά τα ελκυστικά αυτά μέτρα, η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη. Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι αποθαρρύνονται από την γεωγραφική απομόνωση, το υψηλό κόστος ανακαίνισης των παλαιών κτισμάτων και την ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες. Έτσι, πολλά χωριά εξακολουθούν να κινδυνεύουν με πλήρη εγκατάλειψη, παρά τις προσπάθειες των τοπικών αρχών να αναστρέψουν την πορεία της πληθυσμιακής τους παρακμής.

Παρά τα κίνητρα, οι μετανάστες αποφεύγουν το νησί. Ρουμανία, Σενεγάλη, Μαρόκο, Κίνα και Ουκρανία είναι οι χώρες προέλευσης περίπου του μισού από τους 52.000 αλλοδαπούς που ζουν στη Σαρδηνία, δηλαδή το 3,3% του πληθυσμού (ο εθνικός μέσος όρος είναι 8,9%). Το 2022, οι ξένοι που μετακόμισαν στη Σαρδηνία δεν κάλυψαν ούτε το 1/4 της μείωσης του πληθυσμού που καταγράφηκε εκείνη τη χρονιά. Η ιταλική δημογραφική κρίση, που είναι ακόμη πιο έντονη στη Σαρδηνία, ανάγκασε πρόσφατα την κυβέρνηση της Giorgia Meloni να επιτρέψει την είσοδο 500.000 ξένων εργαζομένων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

H κατάρρευση του πληθυσμού παραμένει έντονη σε μικρές κοινότητες όπως το Baradili. Πριν από 30 χρόνια, το χωριό έκλεισε το μονόκλινο δημοτικό σχολείο του, όπου όλα τα 15 παιδιά της περιοχής μάθαιναν μαζί. Το Baradili και τα κοντινά χωριά επέλεξαν ένα συμβολικό σύστημα εναλλαγής σχολείων, όπου τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα σε τρία διαφορετικά χωριά κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με δωρεάν λεωφορείο κάθε πρωί. Η προσέλευση στο λύκειο ή σε νοσοκομείο είναι πολύ πιο δύσκολη, καθώς και οι δύο υπηρεσίες βρίσκονται πάνω από 30 χιλιόμετρα μακριά.

Με πληροφορίες από lifo.gr