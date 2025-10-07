Καθολικός ιερέας δολοφονήθηκε στη μεξικανική πολιτεία Γκερέρο (νότια), τομέα της χώρας τον οποίο λυμαίνονται συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αρχές.

Ο Μπερτόλδο Πανταλεόν Εστράδα, 58 ετών, εξαφανίστηκε χθες το πρωί και, μερικές ώρες αργότερα, η πολιτειακή εισαγγελία ανακοίνωσε πως εντοπίστηκε το πτώμα του και πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για το έγκλημα.

Αναφορά της Αστυνομίας, που επικαλέστηκαν μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, ανέφερε ότι το θύμα υπέστη πολλαπλά τραύματα από σφαίρες.

Ο πάτερ Εστράδα, ο οποίος ιερουργούσε προσωρινά ως ενορίτης σε ορεινή περιοχή στην πολιτεία Γκερέρο, θεάθηκε για τελευταία φορά στην κοινότητα Κοκούλα, δήμο ο οποίος γειτονεύει με την κοινότητα Εδουάρδο Νέρι, όπου βρέθηκε το πτώμα του.

Η επισκοπή στην Τσιλπανσίνγκο-Τσιλάπα επιβεβαίωσε τον θάνατο του ιερωμένου και ανακοίνωσε πως η σορός του θα εκτεθεί σε δημόσιο προσκύνημα σε ναό της περιοχής.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, η καθολική εκκλησία της χώρας θρηνεί κάπου δέκα ιερωμένους από το 2018, έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδια που συνδέθηκαν με το οργανωμένο έγκλημα.

Επί σχεδόν δυο δεκαετίες, το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας αποδιδόμενο από τις αρχές στα καρτέλ των ναρκωτικών, με όχι λιγότερες από 30.000 ανθρωποκτονίες σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ