Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ πρόκειται να επισκεφθεί από μεθαύριο Πέμπτη 9η ως και το Σάββατο 11η Οκτωβρίου τη Βόρεια Κορέα, όπου θα πάρει μέρος στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο από την ίδρυση του κυβερνώντος Κόμματος των Εργαζομένων, έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σήμερα.

Ο κ. Λι «θα ηγηθεί αντιπροσωπείας του (σ.σ. κυβερνώντος κομμουνιστικού) κόμματος και της κυβέρνησης (της Κίνας) η οποία θα συμμετάσχει στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο του Κόμματος Εργαζομένων της Κορέας και θα κάνει επίσημη επίσκεψη καλής θέλησης από την 9η ως την 11η Οκτωβρίου», διευκρίνισε η κινεζική διπλωματία σε ανακοίνωσή της.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP