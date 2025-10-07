Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ελικόπτερο κατέπεσε το βράδυ της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.
#WATCH : Drone Visuals of Medical Helicopter Crash in Northern California.— upuknews (@upuknews1) October 7, 2025
Currently, first responders are on the scene of a helicopter crash in Sacramento, California.#California #LosAngeles #USA #UnitedStates #AviationNews #HelicopterCrash #Sacramento pic.twitter.com/lZBnrlX6Cd
Το ελικόπτερο κατέπεσε στις λωρίδες κυκλοφορίας προς ανατολικά της λεωφόρου Highway 50, κοντά στη διασταύρωση με την Howe Avenue. Πρόκειται για ελικόπτερο που παρέχει αερομεταφορές ασθενών.
Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό έρευνα, ενώ η Πυροσβεστική δεν είχε άμεση απάντηση σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters.
Πηγή: Reuters