Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ελικόπτερο κατέπεσε το βράδυ της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Το ελικόπτερο κατέπεσε στις λωρίδες κυκλοφορίας προς ανατολικά της λεωφόρου Highway 50, κοντά στη διασταύρωση με την Howe Avenue. Πρόκειται για ελικόπτερο που παρέχει αερομεταφορές ασθενών.

Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό έρευνα, ενώ η Πυροσβεστική δεν είχε άμεση απάντηση σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters.

Πηγή: Reuters