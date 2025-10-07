Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε τη Δευτέρα την αυθαίρετη κράτηση εννέα ακόμη εργαζομένων των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη από τους αντάρτες Χούθι, καθώς και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους.

«Πρόσφατα, οι αποκαλούμενες αρχές των Χούθι κράτησαν εννέα επιπλέον υπαλλήλους του ΟΗΕ, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των αυθαίρετα κρατούμενων υπαλλήλων του Οργανισμού σε 53 από το 2021», ανέφερε ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντιζαρίκ σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: AFP