Αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ ξεκίνησαν τη Δευτέρα έμμεσες συνομιλίες υπό αυστηρή μυστικότητα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα που σήμερα συμπληρώνει δύο χρόνια.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς και πιστεύει ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό δίκτυο Al-Qahera News, που συνδέεται με τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε «σε θετικό κλίμα» και θα συνεχιστεί σήμερα Τρίτη.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας από το Ισραήλ εναντίον των επικεφαλής διαπραγματευτών της Χαμάς στο Κατάρ.

Το Al-Qahera News πρόσθεσε ότι οι αντιπροσωπείες «συζητούν την προετοιμασία των συνθηκών για την απελευθέρωση κρατουμένων και αιχμαλώτων».

«Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές εργάζονται και με τις δύο πλευρές για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με Παλαιστινίους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές», αναφέρει το ρεπορτάζ.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι είναι «αρκετά σίγουρος» πως μπορεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Πιστεύω ότι η Χαμάς έχει αποδεχτεί ορισμένα πολύ σημαντικά σημεία… Νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία», είπε.

Αιγυπτιακά ΜΜΕ: Ο πρώτος γύρος συνομιλιών Χαμάς και διαμεσολαβητών ολοκληρώθηκε σε «θετικό κλίμα»

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ της Χαμάς και των διαμεσολαβητών στη Γάζα ολοκληρώθηκε στην Αίγυπτο «σε θετικό κλίμα», όπως ανέφεραν νωρίς το πρωί της Τρίτης αιγυπτιακά κρατικά μέσα.

Το Al-Qahera News που συνδέεται με την κρατική υπηρεσία πληροφοριών. ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν την Τρίτη στην παραθαλάσσια πόλη Σαρμ Ελ-Σέιχ, όπου έφτασε τη Δευτέρα ισραηλινή αντιπροσωπεία.

Ο κύριος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, που επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα τον περασμένο μήνα, συναντήθηκε με Αιγύπτιους αξιωματούχους πληροφοριών πριν από την έναρξη των συνομιλιών, σύμφωνα με αιγυπτιακή πηγή ασφαλείας.

Αυτός ο γύρος διαπραγματεύσεων ξεκίνησε παραμονές της δεύτερης επετείου της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο. «Αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες», ανέφερε παλαιστινιακή πηγή κοντά στην ηγεσία της Χαμάς.

Εν τω μεταξύ, ομάδες βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα είναι «έτοιμες να αναχωρήσουν» και προετοιμασμένες να παραδώσουν χιλιάδες τόνους προμηθειών αν εγκριθεί το σχέδιο εκεχειρίας της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΟΗΕ.

Κρίσιμες συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προβλέπει:

Ανταλλαγή ομήρων (47 Ισραηλινοί κρατούμενοι στη Γάζα) με χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατουμένους, ανάμεσά τους 250 καταδικασμένοι σε ισόβια.

Σταδιακή κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Αφοπλισμό της Χαμάς και την απομάκρυνσή της από τη διακυβέρνηση της Γάζας, με τη διοίκηση να αναλαμβάνει τεχνοκρατική μεταβατική αρχή υπό την εποπτεία του ίδιου του Τραμπ.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστινίους καταδικασμένους σε ισόβια και περισσότερους από 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Χαμάς επιμένει ότι πρέπει να έχει λόγο στο μέλλον της Γάζας, ωστόσο ο οδικός χάρτης του Τραμπ ορίζει ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις δεν θα έχουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση του εδάφους.

Σύμφωνα με την πρόταση, η διοίκηση της Γάζας θα αναληφθεί από τεχνοκρατική αρχή, υπό την εποπτεία μεταβατικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον Τραμπ.

«Ελπίζουμε ότι ο Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου και θα τον αναγκάσει να σταματήσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Αχμάντ Μπαρμπάχ από την περιοχή Αλ-Μαουάσι.

«Θέλουμε η συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων να ολοκληρωθεί γρήγορα, ώστε το Ισραήλ να μην έχει καμία δικαιολογία για να συνεχίσει τον πόλεμο».

ΟΗΕ: Έτοιμος να παρέμβει άμεσα με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ο ΟΗΕ είναι «έτοιμος να δράσει μόλις λάβουμε το πράσινο φως… Υπάρχουν χιλιάδες τόνοι προμηθειών που είναι έτοιμοι να εισέλθουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάρικ σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανακούφισης του ΟΗΕ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε διαθέσει 9 εκατομμύρια δολάρια για τη διατήρηση της λειτουργίας των νοσοκομείων, των συστημάτων ύδρευσης, των αρτοποιείων και άλλων κρίσιμων υπηρεσιών στην περιοχή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

«Εάν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία και μας επιτραπεί η πρόσβαση σε μεγάλη κλίμακα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους – γρήγορα», έγραψε ο Τομ Φλέτσερ, συντονιστής έκτακτης βοήθειας του ΟΗΕ, στο X.

Κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μαχητές απήγαγαν 251 ομήρους, εκ των οποίων 47 παραμένουν στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι 25 εξ αυτών είναι νεκροί. Επίσης έχουν χάσει τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών που συγκέντρωσε το AFP.

Η ισραηλινή αντεπίθεση έχει στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 67.160 Παλαιστινίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, τα οποία τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν αξιόπιστα.

Ισραήλ: Θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί σε περίπτωση αποτυχίας

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», απείλησε προχθές ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών έχουν ως τώρα αποτύχει να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός με διάρκεια. Οι δυο προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να επιστρέψουν ισραηλινοί όμηροι και σοροί με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Στη Λωρίδα της Γάζας, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ ιδίως στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δυο Παλαιστίνιοι.

Εκδηλώσεις μνήμης

Στο Ισραήλ οργανώνονται σήμερα εκδηλώσεις για την επέτειο της πιο πολύνεκρης επίθεσης που υπέστη η χώρα στην ιστορία της. Το πρωί, προβλέπεται συγκέντρωση κοντά στο κιμπούτς Μπεερί, στον χώρο όπου έγινε το φεστιβάλ μουσικής Νόβα, που μετατράπηκε σε «τόπο σφαγής» 370 ανθρώπων το πρωί εκείνου του Σαββάτου.

Άλλη σημαντική στιγμή της ημέρας αναμένεται να καταγραφτεί όταν νυχτώσει στο Τελ Αβίβ, όπου οργανώνεται εκδήλωση με πρωτοβουλία των οικογενειών των θυμάτων της επίθεσης στην «πλατεία των ομήρων». Πάντως, οι επίσημες τελευτές δεν προβλέπεται να γίνουν παρά τη 16η Οκτωβρίου, αφού ολοκληρωθούν οι εορτές Σουκότ. Κατά σύμπτωση του εβραϊκού εορτολογίου, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα αυτών των εορτών.

Πηγή: AFP