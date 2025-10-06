Κάνοντας λόγο για δύο άκρα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στηρίχτηκε στην ανασφάλεια που φέρνει η γεωπολιτική κατάσταση, κατά τη συζήτηση το απόγευμα της Δευτέρας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σχετικά με τις δύο προτάσεις δυσπιστίας που κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Αριστερά και η ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη».

Η Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τον εαυτό της και την Κομισιόν ως τη «σταθερή δύναμη» που μπορεί να οδηγήσει την Ευρώπη μπροστά, αντιμετωπίζοντας το «χάος» που, όπως υπονόησε, επιδιώκουν οι δύο άκρες του πολιτικού φάσματος, ενώ αναφερόμενη στις πρόσφατες εισβολές ρωσικών drones και σε μια ομιλία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε λόγο για γνωστά τρικ, αποδιοπομπαίους τράγους και παγίδες. «Αυτό είναι το παλαιότερο κόλπο. Σπείρετε διχόνοια, διαδώστε παραπληροφόρηση, δημιουργήστε έναν αποδιοπομπαίο τράγο», είπε. «Όλα αυτά, για να στρέψουν τους Ευρωπαίους, τον ένα εναντίον του άλλου, για να προσπαθήσουν να μειώσουν την άμυνά μας ενώ πολεμάμε ο ένας τον άλλον, για να αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητά μας και την ανθεκτικότητά μας», συμπλήρωσε «Αυτή είναι μια παγίδα. Και απλά δεν μπορούμε να πέσουμε θύματά της».





Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από τρεις μήνες που η Φον ντερ Λάιεν καλείται να υπερασπιστεί την πολιτική της απέναντι σε προτάσεις μομφής. Η Αριστερά την κατηγορεί για «συνενοχή σε γενοκτονία» στη Γάζα και για την εμπορική πολιτική της ΕΕ, ενώ η ακροδεξιά επικεντρώνεται στην εμπορική συμφωνία Mercosur και στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη τον Αύγουστο, αλλά και στη γραφειοκρατία της ΕΕ.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, με την ψηφοφορία να αναμένεται την Πέμπτη, στις 12:00 τοπική ώρα. Ωστόσο, καμία από τις δύο προτάσεις δεν αναμένεται να περάσει, καθώς τα κόμματα του συνασπισμού της Φον ντερ Λάιεν – το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D), οι Φιλελεύθεροι του Renew Europe, καθώς και οι Πράσινοι – έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο επικεφαλής των «Πατριωτών για την Ευρώπη», και εισηγητής της πρότασης, Γάλλος ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, κατηγόρησε την Φον ντερ Λάιεν ότι «επιδιώκει μια Ευρώπη χωρίς λαούς και έθνη», ενώ επιτέθηκε στην Επιτροπή για τον χειρισμό της παράτυπης μετανάστευσης. «Η Ευρώπη είναι για άλλη μια φορά ο παγκόσμιος πρωταθλητής της γραφειοκρατίας», δήλωσε ο Μπαρντελά.

Από την πλευρά της, η ευρωβουλευτής της Αριστεράς και επίσης εισηγήτρια της δεύτερης πρότασης, Μανόν Ομπρί ζήτησε την παραίτησή της. Η συνπρόεδρος της Ομάδας της Αριστεράς, κατηγόρησε την Φον ντερ Λάιεν ότι συνωμοτεί με την ακροδεξιά και ότι μένει άπραγη απέναντι και κατηγορώντας τη για «συνενοχή στη γενοκτονία στη Γάζα», αλλά και για υποταγή στις ΗΠΑ. «Πώς μπορείτε να βλέπετε έναν ολόκληρο λαό να αποδεκατίζεται;» αναρωτήθηκε η Ομπρί. «Κυρία Φον ντερ Λάιεν, θα πρέπει να φύγετε. Συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να επιλέξετε».

Η Φον ντερ Λάιεν, από την πλευρά της, κάλεσε σε ενότητα και τόνισε την ανάγκη να επικεντρωθούν οι ευρωβουλευτές σε «αυτό που πραγματικά έχει σημασία για τους Ευρωπαίους». Αναφέρθηκε σε ζητήματα όπως η οικονομική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια και η προστασία της δημοκρατίας, υποσχόμενη συνεργασία με όλους τους ευρωβουλευτές για την εύρεση κοινών λύσεων.

Ωστόσο, σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση, η Φον ντερ Λάιεν έδειξε μη διατεθειμένη να μπει σε διεξοδικό διάλογο για την πρόταση δυσπιστίας, αποφεύγοντας να απαντήσει εφ' όλης της ύλης. Παραδέχτηκε, όπως έκανε και το καλοκαίρι, ότι ορισμένα από τα σημεία που έθεσαν οι επικριτές της συμμερίζεται και ο κεντρώος συνασπισμός που υποστήριξε την επανεκλογή της και προσφέρθηκε να συνεργαστεί στενότερα για να γεφυρώσει τις τριβές.

«Ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί από εσάς που εξακολουθούν να μην είστε σίγουροι για το πώς να ψηφίσετε αργότερα αυτή την εβδομάδα. Αλλά που ανησυχείτε επίσης για ορισμένα από τα ζητήματα που αναφέρουν αυτές οι προτάσεις εν παρόδω», είπε, απευθυνόμενη στους αναποφάσιστους. «Ξέρω ότι προέρχονται από ένα σημείο γνήσιας και εύλογης ανησυχίας».

Κρίσιμη θα είναι και η στάση των Φιλελευθέρων, με την επικεφαλής, Βαλερί Αγιέρ, να επισημαίνει ότι «θα στηρίξουμε τη Φον ντερ Λάιεν τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις της με το Ευρωκοινοβούλιο και να συνεργαστεί με το κέντρο».



Πηγή: ΚΥΠΕ