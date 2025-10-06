Ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ δήλωσε πως «πυραυλική επίθεση» σκότωσε δύο άνδρες: ο ένας πέθανε στον τόπο της επίθεσης και ο άλλος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Ενημέρωσε για «προβλήματα στην ηλεκτροδότηση» μετά την επίθεση, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επλήγη θερμοηλεκτρικός σταθμός στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μαιευτηρίου στην πόλη Σούμι (βορειοανατολικά). «Ευτυχώς, αυτήν τη φορά» δεν υπήρξαν θύματα, υπογράμμισε. Διευκρίνισε πως 35 γυναίκες και 11 νήπια, καθώς και το προσωπικό του μαιευτηρίου, είχαν σπεύσει σε καταφύγιο την ώρα της επίθεσης.

Από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία εκτοξεύει σχεδόν καθημερινά πυραύλους και drones εναντίον της Ουκρανίας, η οποία εξαπολύει συχνά επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος.

Ουκρανός διοικητής λέει ότι ρωσικές ομάδες δολιοφθορέων ενεργούν εντός του Ποκρόφσκ

Ρωσικές ομάδες δολιοφθορέων επιχειρούν μέσα στην εμπόλεμη πόλη του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις και των δύο πλευρών μάχονται, δήλωσε ο διοικητής μια ουκρανικής μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Ντμίτρι Λάβρο, υποδιοικητής της 25ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, δήλωσε ότι οι μάχες μαίνονται «στο έδαφος και στον αέρα» για την πόλη, που είναι ένα στρατηγικός κόμβος για τις δυνάμεις του Κιέβου στο ανατολικό μέτωπο.

«Ο εχθρός μας ασκεί πίεση (και) κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να τον αποκρούσουμε» είπε. «Αυτή τη στιγμή είμαστε ισόπαλοι».

Η Ρωσία επιτίθεται στο Ποκρόφσκ εδώ και πολλούς μήνες καθώς αποκομίζει σταδιακά κέρδη στα ανατολικά και νότια της Ουκρανίας.

Χάρτες ανοιχτού κώδικα που καταγράφουν τις ρωσικές στρατιωτικές θέσεις δείχνουν ότι η πόλη περικυκλώνεται σταδιακά με μια ορμητική κίνηση.

Ο Λάβρο προσέθεσε ότι η αναλογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) ουκρανικής κατασκευής και του οπλισμού αυξήθηκε από το 2023 και αυτό είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών του Κιέβου να αναβαθμίσει την ακμάζουσα εγχώρια αμυντική βιομηχανία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP