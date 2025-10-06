Μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα (6/10) στην Αίγυπτο οι κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται αισιόδοξος.

«Πολλές χώρες γύρω από το Ισραήλ, μουσουλμανικές, αραβικές και άλλες είχαν σημαντικές συναντήσεις με τη Χαμάς και φαίνεται ότι λειτουργεί. Οπότε, θα περιμένουμε λίγο για να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social προέτρεψε εκ νέου όλες τις πλευρές να κινηθούν γρήγορα, τονίζοντας ότι η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει προτείνει πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν πολύ θετικές συζητήσεις με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (αραβικές, μουσουλμανικές και όλες τις άλλες) με σκοπό την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά, το πιο σημαντικό, την επίτευξη της πολυπόθητης ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες αυτές ήταν πολύ επιτυχείς και προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για να επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες. Μου έχουν πει ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια “σύγκρουση”. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΧΑΣΙΑ — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο γίνονται σε τεχνικό επίπεδο. «Θα θέλαμε όλο αυτό να έχει γίνει ήδη από χθες. Εννοώ, θέλουμε τους ομήρους να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να κινητοποιήσουμε ομάδες όπως ο Ερυθρός Σταυρός ή όποιες άλλες χρειαστεί να μπουν για να τους παραλάβουν. Όλα αυτά πρέπει να διευθετηθούν και δεν πρέπει να πάρει πολύ καιρό. Όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε», είπε χαρακτηριστικά.

Η ευθύνη είναι τώρα στη Χαμάς, ανέφερε από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλώντας στο Euronews.

«Το πρώτο μέρος είναι η απελευθέρωση όλων των ομήρων, το Ισραήλ κάνει μία τακτική υποχώρηση, παραμένει στη Γάζα και στη συνέχει το δεύτερο μέρος αποσκοπεί στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Φυσικά δεν μπορώ να σας πω αν η Χαμάς θα συμφωνήσει», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από την πλευρά της Χαμάς στην Αίγυπτο βρίσκεται το κορυφαίο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης και επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ αλ Χάγια ο οποίος το Σαββατοκύριακο παραχώρησε συνέντευξη σε καταριάνο δίκτυο στην πρώτη του εμφάνισή μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του από τον ισραηλινό στρατό, καθώς είχε βρεθεί στο στόχαστρο στην επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο αλ Χάγια λοιπόν θα συναντηθεί με διαμεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ προκειμένου να συμφωνηθούν οι όροι για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που αφορά στην απελευθέρωση των ομήρων. Θα συζητηθούν κυρίως τεχνικά ζητήματα, όπως είναι η ημερομηνία της έναρξης της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, οι θέσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), αλλά και η λίστα των Παλαιστινίων που θα αφεθούν ελεύθεροι από τις φυλακές του Ισραήλ σε αντάλλαγμα με την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 48 Ισραηλινοί όμηροι βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς και άλλων παλαιστιναικών οργανώσεων. Εκτιμάται ότι από τους 48, οι 20 βρίσκονται, εξακολουθούν και βρίσκονται εν ζωή.

Μαίνονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί

Παράλληλα στη Γάζα, αν και με μικρότερη ένταση μαίνονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε και η απεσταλμένη του ΕΡΤΝews, Αδαμαντία Λιόλιου.

«Εδώ, στο φράχτη στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας, ακούμε συνεχώς τον ήχο του πυροβολικού που μαρτυρά ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα εν όψει των συνομιλιών. Οι κάτοικοι ευελπιστούν ότι θα υπάρξει απελευθέρωση των ομήρων έτσι ώστε να έρθει το τέλος του πολέμου», ανέφερε η απεσταλμένη του ΕΡΤΝews.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, τουλάχιστον 67.160 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 169.679 έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Την ίδια ώρα στο Ισραήλ η αγωνία για την τύχη των ομήρων κορυφώνεται, με διαδηλωτές μπροστά από την πρωθυπουργική κατοικία κρατώντας πλακάτ με τις φωτογραφίες των ομήρων, να πιέζουν την κυβέρνηση Νετανιάχου να εντείνει τις προσπάθειές της για την επιστροφή τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ