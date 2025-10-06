Κυκλοφορεί ένα τραγούδι του Τρεντ Ρέζνορ με τον τίτλο «A Minute to Breathe». Προς το φινάλε του συγκεκριμένου τραγουδιού, επαναλαμβάνεται πολλάκις η φράση «Απλά χρειάζομαι ένα λεπτό να αναπνεύσω». Αυτό το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ονομάζεται «Before the Flood» και δημιουργεί την αίσθηση ότι ο κόσμος που μας περιβάλλει αλλάζει με γρηγορότερους ρυθμούς από όσο μπορούμε να κατανοήσουμε. Με την ιδιάζουσα μελαγχολία και την ηλεκτρονική ένταση της μουσικής του Ρέζνορ, το τραγούδι φαίνεται να μοιάζει σαν μια φωνή απελπισίας απέναντι για έναν πλανήτη που δυσκολέυεται να αναπνεύσει. Είναι μια υπενθύμιση πως ο πλανήτης Γη, όπως κι εμείς, χρειάζεται χρόνο για να αναπνεύσει πριν χαθεί κάθε ισορροπία. Επίσης, πριν από λίγα χρόνια, ο Μάικλ Τζάκσον, με έναν ίσως πιο έντονο ύφος, εξέφρασε την ίδια ανησυχία μέσα από το τραγούδι «Earth Song».



Τη δεδομένη στιγμή, το έτος 2025, παρά το γεγονός που οι ωκεανοί μας εκπέμπουν SOS, η ανθρωπότητα και οι γιγαντιαίοι εταιρικοί κολοσσοί πεισματικά αρνούνται να το ακούσουν, ακόμη και να το συζητήσουν. Πρόσφατη μελέτη, αυτή τη φορά από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, αποκάλυψε ότι οι ενέργειες για εξόρυξη στα μεγάλα βάθη της θάλασσας θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 30 είδη καρχαριών, σαλαχιών και πλασμάτων που οι δύτες αποκαλούν «φαντάσματα» της θάλασσας.



Η επιστημονική κοινότητα εντόπισε πως οι περιοχές όπου προγραμματίζεται η εξόρυξη συμπίπτουν με τα φυσικά καταφύγια αυτών των ειδών, τα οποία ήδη παλεύουν να επιβιώσουν απέναντι στην υπεραλίευση και τη ρύπανση. Όπως σημειώνεται στη μελέτη, μερικά από αυτά τα είδη, όπως ο καρχαρίας-φάλαινα είναι εξαιρετικά ευάλωτα σε κάθε διαταραχή του περιβάλλοντός τους και η παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε δραματική μείωση των πληθυσμών τους.



Πηγή: Unboxholics