Στον ολοένα και αυξανόμενο ρόλο των drones στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και μέσω της Frontex, αλλά και στη συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων αναφέρθηκε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Μετανάστευσης Μάρκους Λάμερτ, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην καθημερινή ενημέρωση της Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Λάμερτ έδωσε διευκρινίσεις σχετικές με τις δηλώσεις του Επιτρόπου Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ το περασμένο Σάββατο, ο οποίος υπαινίχθηκε στη διάσκεψη για το μεταναστευτικό που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο ότι η υπηρεσία συνόρων της Ένωσης, Frontex, θα μπορούσε να επεκτείνει την εντολή της στην άμυνα κατά των drones. Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η Κομισιόν, εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακατευθύνει τα κεφάλαια για την προστασία των συνόρων προς τεχνολογίες επιτήρησης και καταπολέμησης των drones, μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει τη Frontex να αναλάβει νέες ευθύνες στο σταυροδρόμι της ασφάλειας και της άμυνας των συνόρων.

Ο Μπρούνερ τόνισε από το Μόναχο, το οποίο επλήγη δύο συνεχόμενες ημέρες από εμφάνιση drones στο αεροδρόμιο, ότι η ΕΕ σήμερα αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Η Κομισιόν έχει ήδη διαθέσει €150 εκατ. για να επενδύσει η Frontex στην τεχνολογία drones, ενώ σύμφωνα με τον Επίτροπο €250 εκατ. επιπλέον θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Διαχείρισης Συνόρων σε συστήματα επιτήρησης και άμυνας κατά των drones, αλλά και διασυνοριακό συντονισμό για την προστασία κρίσιμων υποδομών, λέγοντας πως «σίγουρα να αποτελεί μέρος της μελλοντικής αρμοδιότητας της Frontex», καθώς «το ζήτημα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών σίγουρα θα παίξει ρόλο εκεί», είπε ο Brunner. «Έτσι, τα κεφάλαια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα».

Δίνοντας διευκρινίσεις τη Δευτέρα στην αίθουσα Τύπου της Κομισιόν, ο Λάμερτ τόνισε πως «η Frontex είναι φορέας επιβολής του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί drones για να υποστηρίζει την επιτήρηση των συνόρων», ενώ συμπλήρωσε πως η Επιτροπή δεν αφήνει μόνα της τα κράτη μέλη σε αυτή την προσπάθεια. «Συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία για να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη χρήση drones για παράνομες δραστηριότητες στα σύνορα. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε λύσεις για να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές να εντοπίζουν, παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται σε αυτές τις απειλές πιο αποτελεσματικά,» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.



Πηγή: ΚΥΠΕ