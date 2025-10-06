Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων στα Ιμαλάια, βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες ορειβάτες στις πλαγιές του Έβερεστ.

Ωστόσο σύμφωνα με κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης, εκατοντάδες ορειβάτες που αποκλείστηκαν από την χιονοθύελλα αυτή έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με το CCTV, μέχρι την Κυριακή, 350 ορειβάτες έχουν φτάσει στο μικρό οικισμό Κουντάνγκ και επιπλέον η επικοινωνία έχει αποκατασταθεί για περισσότερους από 200 ακόμη ορειβάτες που περιμένουν την διάσωση τους από τους διασώστες.





Everest: Yüzlerce dağcı bastıran fırtınayla mahsur kaldı.

Gruplar halinde kurtarıldılar



🌏Kardeşim, Everest’tesiniz.

Ne bekliyordunuz ?

Kanarya Adaları ??!pic.twitter.com/bPmc4lJ5xT — Selim Atalay (@SelimAtalayNY) October 6, 2025

«Ήταν τόσο υγρά και κρύα στα βουνά, και η υποθερμία ήταν ένας πραγματικός κίνδυνος», είπε ένας πεζοπόρος που διασώθηκε και μεταφέρθηκε στην κωμόπολη Κουντάνγκ στο Reuters. «Ο καιρός φέτος δεν είναι φυσιολογικός. Ο οδηγός είπε ότι δεν είχε ξανασυναντήσει τέτοιο καιρό τον Οκτώβριο. Και συνέβη πολύ ξαφνικά.»

Στο Νεπάλ, λόγω των κατολισθήσεων και πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον 47 άνθρωποι και στην ανατολική περιοχή Ιλάμ στα σύνορα με την Ινδία, 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν λόγω κατολισθήσεων.

Επιπρόσθετα, 9 είναι οι αγνοούμενοι μετά την παράσυρση τους από νερά και 3 ακόμη έχασαν την ζωή τους λόγω κεραυνών.Η ανάβαση στο Έβερεστ θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη και οι ορειβάτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Hundreds are stranded on Mount Everest after unusually heavy snowfall, with rescue efforts underway amid challenging weather conditions. #dwsports pic.twitter.com/IwioiQJMCj — DW News (@dwnews) October 6, 2025





Με πληροφορίες από CNN Greece