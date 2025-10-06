Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του — λιγότερο από έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Η παραίτηση του Λεκορνύ ήρθε λίγες ώρες αφότου ανακοίνωσε τη σύνθεση του νέου του υπουργικού συμβουλίου, ενώ ταυτόχρονα πολιτικοί του αντίπαλοι απειλούσαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

Ο Λεκορνί ήταν ο έβδομος πρωθυπουργός της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν.

Πρόκειται για είδηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται σύντομα.





