Μια πρώτη ομάδα 21 Ισπανών από τους 49 που επέβαιναν σε σκάφη του στόλου ο οποίος μετέφερε βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά αναχαιτίστηκαν την περασμένη εβδομάδα από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, έφθασε αεροπορικώς χθες Κυριακή στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, με τα μέλη της να τονίζουν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση και ταπεινώσεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

«Η σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση επαναλαμβανόταν καθημερινά. Μας χτύπαγαν, μας έσερναν. Μας σφάλιζαν τα μάτια. Μας έδεναν χειροπόδαρα», είπε σε δημοσιογράφους ο Ραφαέλ Μπορέγο, μέλος του στόλου.

Ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι κλείστηκε συμφωνία με το Ισραήλ προκειμένου η πρώτη ομάδα 21 ισπανών ακτιβιστών να μπορέσει να επιστρέψει αεροπορικώς εντός της ημέρας.

Όλοι δέχτηκαν να υπογράψουν έγγραφο στο οποίο αναγνώρισαν ότι εισήλθαν παρανόμως στο Ισραήλ, ανέφερε ο κ. Άλβαρες. Οι υπόλοιποι 28 αρνούνται μέχρι τώρα να το κάνουν και αναμένεται να παραμείνουν υπό κράτηση περισσότερο, σημείωσε ο καταλανός ευρωβουλευτής και δικηγόρος Τζάουμε Άζενς στην ισπανική δημόσια τηλεόραση.

Τέσσερις πορτογάλοι ακτιβιστές αναμενόταν παράλληλα να φθάσουν στη Λισαβόνα χθες βράδυ, σύμφωνα με το πορτογαλικό ΥΠΕΞ.

Μέρος του στόλου αναχώρησε από τη Βαρκελόνη στις αρχές Σεπτεμβρίου, με σκοπό να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβάλλεται από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο. Όμως αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.

Ανάμεσα στα μέλη του στόλου, ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, βρισκόταν η σουηδή νεαρή Γκρέτα Τούνμπεργκ και διάφορες πολιτικές προσωπικότητες, ανάμεσά τους η πρώην δήμαρχος Βαρκελόνης Άντα Κολάου, η οποία επέστρεψε χθες βράδυ στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Εκατοντάδες ακτιβιστές που βρίσκονταν πάνω στα πλοία του στόλου και τέθηκαν υπό κράτηση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναμένουν την απέλασή τους. Ήδη 137 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν αεροπορικώς το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις πιο επικριτικές φωνές στην Ευρώπη όσον αφορά τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.