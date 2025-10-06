Ο διάσημος τραγουδιστής Robbie Williams αναφκάστηκε να ακυρώσει την τελική του συναυλία στην Κωνσταντινούπολη την Τρίτη στο Ataköy Marina με τους διοργανωτές να επικαλούνται λόγους δημόσιας ασφάλειας. Ο 51χρονος Βρετανός τραγουδιστής ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του, μετά τη δημοσίευση του Turkiye Today ότι οι διοργανώτριες εταιρείες επικαλέστηκαν απειλές ασφαλείας και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον χαρακτήριζαν «σιωνιστή», παρά τους οικογενειακούς του δεσμούς με την Τουρκία μέσω της συζύγου του, Ayda Field.

Η 7η Οκτωβρίου, ημερομηνία της προγραμματισμένης συναυλίας, συνέπεσε με τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ το 2023, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους — κυρίως αμάχους — και οδήγησε στην απαγωγή 251 ομήρων κατά τη διασυνοριακή επίθεση.

Ο Williams δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων:



«Οι δημοτικές αρχές ακύρωσαν τη συναυλία για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαυμαστών μου — η προστασία τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου. Ήμασταν ενθουσιασμένοι που θα παίζαμε για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη και επιλέξαμε συνειδητά την πόλη ως το φινάλε της περιοδείας Britpop. Το να ολοκληρώσω αυτή την επική σειρά εμφανίσεων μπροστά στους Τούρκους θαυμαστές μου ήταν όνειρό μου, δεδομένων των στενών δεσμών που έχει η οικογένειά μου με αυτή την υπέροχη χώρα. Σε όλους στην Κωνσταντινούπολη που ήθελαν να ενταχθούν στους 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί μας αυτή την καταπληκτική περιοδεία φέτος, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Ανυπομονούσαμε πολύ για αυτή τη συναυλία, αλλά η απόφαση για την ακύρωση δεν ήταν στο χέρι μας».





Η εμφάνιση της Πέμπτης στο Camden Dingwalls του Λονδίνου θα παρουσιάσει το ακυκλοφόρητο άλμπουμ Britpop του τραγουδιστή, μαζί με το ντεμπούτο του Life Thru A Lens (1997), αποτελώντας τη μικρότερη σε χωρητικότητα συναυλία της χρονιάς. Η προγραμματισμένη εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη θα αποτελούσε το φινάλε μιας περιοδείας που συγκέντρωσε συνολικά 1,2 εκατομμύρια θεατές σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο, Ελσίνκι και Αθήνα, πριν την αιφνίδια ακύρωση.