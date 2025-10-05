Η πρόταση των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια «σπουδαία συμφωνία» για το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Χαμάς απάντησε θετικά την Παρασκευή, λέγοντας ότι αποδέχεται ορισμένα από τα 20 σημεία της πρότασης, περιλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν «μερικές ημέρες». «Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Αυτό θα κρατήσει μερικές ημέρες» είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Αλλά άκουσα να λένε ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» τους όρους για το τι θα ακολουθήσει μετά το τέλος του πολέμου στη Γάζα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, που αφορά τον αφοπλισμό της, δεν θα είναι εύκολη.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC, ο Ρούμπιο επισήμανε ότι «θα φανεί πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι πράγματι σοβαρή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τεχνικές συνομιλίες και η συζήτηση για τα επιχειρησιακά ζητήματα».

Ο Νετανιάχου στέλνει διαπραγματευτική ομάδα στην Αίγυπτο

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στην ομάδα διαπραγματεύσεων να αναχωρήσει για την Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει σε νέες συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ. Ο Ντέρμερ θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα μετέβαινε μόνο εφόσον σημειωνόταν ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Η ισραηλινή ομάδα αναμένεται να αναχωρήσει αύριο για την Αίγυπτο, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται τελικά στο Σαρμ ελ Σέιχ και όχι στο Κάιρο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Πηγή: Πρώτο Θέμα