Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, αλλά και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, αναμένεται ν' αρχίσουν στην Αίγυπτο τη Δευτέρα.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα "μέσα στις επόμενες ημέρες".

Σε μία τηλεοπτική δήλωσή του, είπε, επίσης, ότι "η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί".

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με την ανακοίνωση της Χαμάς με την οποία συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, χωρίς να κάνει αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για άλλα ζητήματα.

Η Χαμάς ανέφερε το Σάββατο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει "σφαγές" μετά τα πλήγματα το πρωί στη Γάζα, παροτρύνοντας για την άσκηση παγκόσμιας πίεσης στο Ισραήλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ