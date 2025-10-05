Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Σάββατο εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο, ανακοίνωσε η Αμπιγκέιλ Τζάκσον, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, καθώς η ένταση στην μεγαλούπολη παραμένει αμείωτη εδώ και εβδομάδες με διαδηλώσεις κατά της αυξημένης παρουσίας και επιχειρήσεων της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε 300 Εθνοφρουρούς να προστατεύουν ομοσπονδιακούς αξιωματικούς και ομοσπονδιακά περιουσιακά στοιχεία» στο Σικάγο, ανέφερε η Τζάκσον.

Το μέτρο αυτό προκάλεσε σφοδρή αντίθεση από αιρετούς αξιωματούχους και τοπικούς αξιωματούχους σε αυτή τη μεγαλούπολη, που ελέγχεται από Δημοκρατικούς.

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας αφότου ξεκίνησε η ομοσπονδιακή επιχείρηση της ICE εναντίον παράτυπων μεταναστών στην περιοχή, τον περασμένο μήνα.

Τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί ένταση στο Σικάγο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για να απελάσει μετανάστες, συλλαμβάνοντας πολλούς που δεν έχουν ποινικό μητρώο.

Χθες Σάββατο, αξιωματικοί της αμερικανικής συνοριοφυλακής πυροβόλησαν μια γυναίκα που έφερε όπλο στο Σικάγο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων διαδηλωτών με πράκτορες της ICE στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης. Η γυναίκα, υπήκοος των ΗΠΑ, η οποία δεν κατονομάστηκε, πήγε μόνη της στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της γυναίκας.

Πράκτορες της ICE έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και σφαίρες από καουτσούκ στο πλαίσιο των σφοδρών συγκρούσεων με διαδηλωτές.

Την Παρασκευή σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων έξω από το κέντρο κράτησης του Μπρόαντβιου. Οι κάτοικοι του Σικάγο έχουν οργανώσει πολλές κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας των ομοσπονδιακών πρακτόρων στην Πολιτεία και στο επίκεντρο έχουν βρεθεί οι εγκαταστάσεις της ICE στο Μπρόαντβιου, μια κοινότητα που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη και κατοικείται κυρίως από μαύρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

