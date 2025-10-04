Επιβατική αμαξοστοιχία επλήγη από ρωσικά πυρά στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι και υπάρχουν θύματα μεταξύ των επιβατών, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

Ο Χριχόροφ δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση είχε στόχο ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ότι επλήγη ένα τρένο που κατευθυνόταν προς το Κίεβο.

Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων, ωστόσο ο κυβερνήτης ανήρτησε φωτογραφία από ένα καμένο βαγόνι και δήλωσε ότι διασώστες και ιατρικό προσωπικό εργάζονται στον τόπο της επίθεσης.

Η Μόσχα έχει αυξήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της στη σιδηροδρομική υποδομή της Ουκρανίας, πλήττοντας την σχεδόν καθημερινά τους δύο τελευταίους μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ