Το αεροδρόμιο του Μονάχου καθυστέρησε την έναρξη της σημερινής πτητικής λειτουργίας του, έπειτα από πολλαπλές θεάσεις drones κοντά στην τερματική περιοχή του, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του διαχειριστή του που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Νωρίτερα, η Αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον δύο drones εντόπισε στην περιοχή του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο έκλεισε προληπτικά από τις 21:28 (τοπική ώρα), επηρεάζοντας περίπου 6.500 ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Μόναχο, δύο περιπολικά παρατήρησαν drones ταυτόχρονα πάνω από τον βόρειο και από τον νότιο διάδρομο του αεροδρομίου. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν αμέσως πορεία και εξαφανίστηκαν χωρίς να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή τους και δεν είναι σαφές ούτε καν το μέγεθός τους.

Συνολικά, 23 εισερχόμενες πτήσεις εξετράπησαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης και της Νυρεμβέργης, ενώ 12 ακόμη ακυρώθηκαν. Από τις αναχωρήσεις, 46 πτήσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν για σήμερα (Σάββατο). Σε πολλές περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εκ νέου τα αεροσκάφη.

«Όπως και την προηγούμενη νύχτα, το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, παρείχε αμέσως βοήθεια στους επιβάτες στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια κατασκήνωσης και παρέχονταν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

