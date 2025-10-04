Το Ιράν εκτέλεσε έξι μέλη μιας ομάδας που χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» από τη δικαιοσύνη της χώρας, με την κατηγορία ότι είχαν δεσμούς με το Ισραήλ και συμμετείχαν σε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Χουζεστάν, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής δικαιοσύνης, οι έξι άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για ένοπλες επιθέσεις το 2018 και το 2019, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας — δύο αστυνομικοί και δύο μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ. Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου 2025, μετά την επικύρωση των ποινών από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι καταδικασμένοι ανήκαν σε μια ομάδα «με υποστήριξη ξένων υπηρεσιών πληροφοριών», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για εμπλοκή του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν πως οι δράστες είχαν εκπαιδευτεί και χρηματοδοτηθεί στο εξωτερικό, ενώ στόχευαν στρατιωτικές και αστυνομικές εγκαταστάσεις.

Η επαρχία Χουζεστάν, όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις, είναι περιοχή στρατηγικής σημασίας για το Ιράν λόγω των πλούσιων πετρελαϊκών κοιτασμάτων και έχει γίνει επανειλημμένα πεδίο συγκρούσεων ανάμεσα σε κυβερνητικές δυνάμεις και ένοπλες οργανώσεις που ζητούν αυτονομία.

Οι εκτελέσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κατηγόρησαν το ιρανικό καθεστώς για δίκες χωρίς διαφάνεια και βασανιστήρια με σκοπό την απόσπαση ομολογιών. Ωστόσο, η ιρανική κυβέρνηση υπερασπίστηκε την απόφαση, δηλώνοντας ότι οι ποινές «εκτελέστηκαν νόμιμα και αποτελούν μήνυμα προς όσους επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα».

Η υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά εκτελέσεων για πολιτικούς ή κατασκοπευτικούς λόγους που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στο Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη κατηγορεί ανοιχτά το Ισραήλ για παρεμβάσεις και επιθέσεις εντός των συνόρων της.

