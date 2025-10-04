Σε πενήντα μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε την Παρασκευή (3/10), ο Sean “Diddy” Combs, στην υπόθεση που αποκάλυψε τη χρήση από τον μεγιστάνα της hip hop, αμειβόμενων ιερόδουλων για σεξουαλικά πάρτι που τροφοδοτούνταν με ναρκωτικά και ήταν μερικές φορές βίαια, τα οποία ο ίδιος αποκάλεσε «freak-offs».

Ο 55χρονος Combs, είχε βρεθεί ένοχος τον περασμένο Ιούλιο για μεταφορά ανθρώπων σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των φίλων του και ανδρών ιερόδουλων, για να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές επαφές.

Καταδικάστηκε για κατηγορίες σωματεμπορίας και εκβιασμού που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στη φυλακή εφ’ όρου ζωής, αλλά η ποινή θα κρατήσει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πίσω από τα κάγκελα για τα επόμενα χρόνια. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης 11 ετών.

Σε μια τελευταία του ομιλία πριν ο δικαστής εκδώσει την ποινή, ο Combs χαρακτήρισε την προηγούμενη συμπεριφορά του «αηδιαστική, επαίσχυντη» και «άρρωστη», ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους που πλήγωσε σωματικά και ψυχικά, καθώς και από τα παιδιά του στο κοινό. Είπε ότι οι πράξεις ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα βάρος που θα πρέπει να κουβαλάει για το υπόλοιπο της ζωής του.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης του Combs υποστήριξαν ότι οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές και ήθελαν ο Combs να απελευθερωθεί αμέσως μετά από περισσότερο από ένα χρόνο κράτησης, κάτι που τον ανάγκασε να νηφαλίσει και τροφοδότησε τις τύψεις του. Την Παρασκευή, έπαιξαν ένα βίντεο 11 λεπτών στο δικαστήριο που απεικόνιζε την οικογενειακή ζωή, την καριέρα και τη φιλανθρωπία του Combs πριν από τη σύλληψή του.

Σε κάποιο σημείο του βίντεο, ο Combs έβαλε το χέρι του στο πρόσωπό του και άρχισε να κλαίει, με τους ώμους του να τρέμουν κατά καιρούς. Ο Combs αναμενόταν να μιλήσει στο δικαστήριο αργότερα την Παρασκευή.

Η σχεδόν δίμηνη δίκη του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν περιελάμβανε μαρτυρίες από γυναίκες που είπαν ότι ο Combs τις ξυλοκόπησε, τις απείλησε, τις κακοποίησε σεξουαλικά και τις εκβίασε. «Είναι μια υπόθεση για έναν άνδρα που έκανε φρικτά πράγματα σε πραγματικούς ανθρώπους για να ικανοποιήσει τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση», είπε η εισαγγελέας Christy Slavik. «Δεν χρειαζόταν τα χρήματα. Το νόμισμά του ήταν ο έλεγχος».

Η Slavik επέκρινε επίσης τον Combs επειδή φέρεται να είχε κλείσει ομιλία στη Νότια Φλόριντα την επόμενη εβδομάδα, αποκαλώντας την «κορυφή της αλαζονείας». Ο συνήγορος υπεράσπισης Xavier Donaldson αργότερα δήλωσε ότι οι προτεινόμενες εκδηλώσεις στην κοινότητα είχαν ως στόχο να δείξουν τι θα μπορούσε να κάνει ο μεγιστάνας των επιχειρήσεων «αν το δικαστήριο άφηνε τον κ. Κομπς να φύγει».

Πολλά από τα παιδιά του Combs ζήτησαν επιείκεια. Οι κόρες του, Chance και D’Lila Combs, έκλαιγαν καθώς μιλούσαν, με την D’Lila να λέει ότι φοβόταν μήπως χάσει τον πατέρα της μετά τον θάνατο της μητέρας τους, Kim Porter, το 2018. Έξι από τα επτά παιδιά του Combs απευθύνθηκαν στον δικαστή.

«Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, παρακαλώ», είπε η D’Lila μέσα σε δάκρυα στα μάτια, «δώστε στην οικογένειά μας την ευκαιρία να θεραπευτούμε μαζί, να ξαναχτίσουμε, να αλλάξουμε, να προχωρήσουμε μπροστά, όχι ως πρωτοσέλιδο, αλλά ως ανθρώπινα όντα».

Έξω από το δικαστήριο, δημοσιογράφοι και θεατές κατέκλυσαν τα πεζοδρόμια καθώς τηλεοπτικά συνεργεία στέκονταν σε μια μακριά σειρά απέναντι από το δρόμο, επαναλαμβάνοντας σκηνές από τη δίκη του Combs.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης στη δίκη, η πρώην φίλη της Casandra «Cassie» Ventura είπε στους ενόρκους ότι ο Combs της διέταξε να κάνει «αηδιαστικό» σεξ με αγνώστους εκατοντάδες φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετούς σχέσης τους. Οι ένορκοι είδαν βίντεο που τον έδειχνε να την σέρνει και να την χτυπάει σε διάδρομο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες μετά από μια τέτοια πολυήμερη «φρικιαστική σχέση».

Μια άλλη γυναίκα, που αναγνωρίστηκε ως «Τζέιν», κατέθεσε ότι πιέστηκε να κάνει σεξ με άνδρες εργαζόμενους κατά τη διάρκεια «βραδιών ξενοδοχείων» που τροφοδοτούνταν από ναρκωτικά, ενώ ο Combs παρακολουθούσε και μερικές φορές βιντεοσκοπούσε.

Η μόνη κατήγορος που είχε προγραμματιστεί να μιλήσει την Παρασκευή, μια πρώην βοηθός γνωστή ως «Μία», κατηγόρησε τον Combs ότι την απήγαγε το 2010 και ζήτησε από τον δικαστή μια ποινή που να αντικατοπτρίζει «τον συνεχιζόμενο κίνδυνο που θέτει ο κακοποιητής μου».

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν επίσης μαρτυρίες στη δίκη σχετικά με άλλες φερόμενες βιαιότητες. Ένας από τους φίλους της Cassie είπε ότι ο Combs την κρέμασε από το μπαλκόνι του 17ου ορόφου. Ο ράπερ Kid Cudi είπε ότι ο Combs εισέβαλε στο σπίτι του αφού έμαθε ότι έβγαινε με την Cassie.

Ένας άλλος δικηγόρος του Combs, ο Brian Steel, προέτρεψε τον δικαστή να δει την υπόθεση μέσα από το πρίσμα του «μη θεραπευμένου τραύματος» και του «άγριου εθισμού στα ναρκωτικά» που, όπως λέει, συνέβαλαν στην κακή συμπεριφορά του μεγιστάνα της hip hop. «Τα καλά του υπερτερούν κατά πολύ των κακών του», είπε ο Steel.

Σε επιστολή προς τον δικαστή την Πέμπτη, ο Combs έγραψε: «Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και μια νέα εκδοχή του εαυτού μου ξαναγεννήθηκε», υποσχόμενος ότι δεν θα διέπραττε ποτέ άλλο έγκλημα.

Η Cassie, στη δική της επιστολή, τον περιέγραψε ως κακοποιητή που «θα είναι πάντα ο ίδιος σκληρός, πεινασμένος για εξουσία, χειριστικός άνθρωπος που είναι».

Σε ακρόαση την περασμένη εβδομάδα, ο Combs είπε στη μητέρα και τα παιδιά του ότι «πλησίαζε στο να γυρίσει σπίτι».

