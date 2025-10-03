Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατόπιν αιτήματος της άλλης πλευράς.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η κατάσταση στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε -ενδεχομένως- να μάθει από πρώτο χέρι, εάν η αποστολή του Ιμπραήμ Καλίν στο Κατάρ και οι επαφές του με τη Χαμάς είχαν αποτέλεσμα, αν δηλ. κατάφερε να πείσει την οργάνωση να αποδεχτεί το αμερικανικό σχέδιο στη Γάζα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την εξασφάλιση ειρήνης και ηρεμίας σε ολόκληρη την περιοχή, με έμφαση στη Γάζα, και εξέφρασε ικανοποίηση για τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε αυτόν τον σκοπό. Τόνισε ότι η Τουρκία έχει εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες υπέρ της ειρήνης, θα συνεχίσει να συμβάλλει στο όραμα της παγκόσμιας ειρήνης και υπογράμμισε ότι η παύση των ισραηλινών επιθέσεων είναι καθοριστική για την επιτυχία των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην εγκαθίδρυση ειρήνης στην περιοχή.

Ο Ερντογάν δεν έχασε βέβαια την ευκαιρία να υπενθυμίσει στον Ντόναλντ Τραμπ και το θέμα των F-35.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον ενίσχυσε περαιτέρω τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και υπογράμμισε τη σημασία λήψης μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία.