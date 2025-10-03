To Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «βρίσκονται εν εξελίξει διαδικασίες για τον τερματισμό της πρόκλησης (σ.σ. του στολίσκου) Χαμάς - Σουμούντ και την οριστικοποίηση της απέλασης των συμμετεχόντων σε αυτή την φάρσα», προσθέτοντας ότι «τέσσερις Ιταλοί πολίτες έχουν ήδη απελαθεί», ενώ οι άλλοι «βρίσκονται σε διαδικασία απέλασης». Το Ισραήλ, αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Χ, «επιθυμεί να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατόν».

Όπως μεταδίδεται στο Ισραήλ, αρχικά, οι περισσότεροι από τους Ευρωπαίους συλληφθέντες επρόκειτο να μεταφερθούν με ναυλωμένο αεροπλάνο στην Ισπανία, αλλά το σχέδιο ακυρώθηκε λόγω διαμαρτυριών και φόβων για διαδηλώσεις κατά την άφιξή τους στη Μαδρίτη. Όσοι από τους συλληφθέντες αρνηθούν να υπογράψουν την εντολή απέλασης θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να απελαθούν με δικαστική απόφαση, προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης ότι όλοι κρατούνται σε εγκαταστάσεις στο Κατζίρ, όπου αξιωματούχοι από τις πρεσβείες των χωρών τους προσπαθούν να τους πείσουν να φύγουν οικειοθελώς.

Όσοι δεν μεταφερθούν αεροπορικώς στην Ευρώπη αναμένεται να απελαθούν μέσω της γέφυρας Άλενμπι (με την Ιορδανία) ή με εμπορικές πτήσεις. Οι βάρκες τους δεν θα βυθιστούν όπως σε προηγούμενες νηοπομπές αλλά το Ισραήλ θα επιδιώξει να τα κατασχέσει, δικαστικώς, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται. Το Ισραήλ θα καλύψει τα έξοδα απέλασης χωρίς τη βοήθεια των χωρών καταγωγής των κρατουμένων.

Διαβάστε επίσης: Έβρος: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι - Κατείχαν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες

Πηγή: ΚΥΠΕ