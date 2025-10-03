Λόγο για «ολοκληρωμένη ασπίδα για ολόκληρη την ήπειρο, συμπεριλαμβανομένης και της Νότιας Πτέρυγας», έκανε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνχο, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Τείχος Drone.

Η Εκπρόσωπος απάντησε σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Παρασκευής, αναφερόμενη σε προηγούμενες δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κατά την άτυπη Ευρωπαϊκή Σύνοδο της Κοπεγχάγης.

Σχετικά με το εάν η Επιτροπή εξετάζει την κάλυψη πέραν της Ανατολικής Πτέρυγας, ή εάν το ένα από τα τέσσερα σχέδια εξαιρετικής σημασίας που παρουσίασε τις προηγούμενες μέρες θα αφορά μόνο το ανατολικό τμήμα που βρίσκεται εγγύτερα στα σύνορα με Ρωσία - Λευκορωσία, η Πίνχο απάντησε ότι «σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού συστήματος αντιμετώπισης drones, όπως συζητήθηκε στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η άμεση προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας, λόγω της αυξημένης έκθεσης των κρατών μελών εκεί».

Η Εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας πως «ωστόσο, το σύστημα αυτό δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη ασπίδα για ολόκληρη την ήπειρο, συμπεριλαμβανομένου και του νότιου τμήματος. Το όραμά μας είναι να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχει επισημάνει και η Πρόεδρος της Επιτροπής».

Υπενθυμίζεται ότι η συνέχεια της σχετικής συζήτησης και η λήψη αποφάσεων και περαιτέρω κατευθύνσεων θα γίνει στο ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα λάβει χώρα στις 23-24 Οκτωβρίου 2025 στις Βρυξέλλες, όπου και θα τεθούν εκ νέου επί τάπητος τα θέματα που αφορούν τόσο την άμυνα, όσο και την Ουκρανία, με το ζήτημα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας να παραμένει το πιο πολύπλοκο και ανοιχτό ζήτημα.

