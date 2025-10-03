Η κυβέρνηση της Βρετανίας δεσμεύτηκε σήμερα να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού καθώς η εβραϊκή κοινότητα στη χώρα είναι συγκλονισμένη από την επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.

Η αστυνομία επίσης παρότρυνε τους διοργανωτές διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο αυτό το σαββατοκύριακο να τη ματαιώσει ή να την αναβάλει, σημειώνοντας ότι θα εκτρέψει πόρους της αστυνομίας που χρειάζονται για την προστασία των κοινοτήτων που έχουν τρομοκρατηθεί μετά την επίθεση, ενώ η υπουργός Εσωτερικών κάλεσε όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν τις επόμενες μέρες «να κάνουν ένα βήμα πίσω» μετά την επίθεση.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Βρετανία ότι επιτρέπει έναν ανεξέλεγκτο αντισημιτισμό να εξαπλώνεται στις βρετανικές πόλεις και πανεπιστημιουπόλεις μετά τον πόλεμο στη Γάζα και ηγέτες της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας δήλωσαν ότι φοβόντουσαν εδώ και καιρό για μια επίθεση, καθώς η κριτική για το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε φανερό μίσος κατά των εβραίων.

Το Ισραήλ επανέλαβε την κριτική αυτή όταν δύο άνδρες, ο 53χρονος Έντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτζ σκοτώθηκαν χθες, Πέμπτη, από Βρετανό συριακής καταγωγής που έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε πεζούς και μετά άρχισε να τους μαχαιρώνει έξω από τη συναγωγή του Χίτον Παρκ στο Μάντσεστερ στη βόρεια Αγγλία.

Και οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν κάτοικοι της περιοχής.

Ο δράστης κατονομάστηκε από την αστυνομία ως ο 35χρονος Τζιχάντ αλ Σάμι, ο οποίος σκοτώθηκε επιτόπου από τα πυρά αστυνομικών.

Δεν μπορεί να υπάρξει διάχυση των εντάσεων στη Βρετανία, σύμφωνα με την Yπουργό Εσωτερικών

Ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ στη Βρετανία μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του Οκτωβρίου του 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με το Community Security Trust, το οποίο παρέχει ασφάλεια σε εβραϊκές οργανώσεις σε όλη τη Βρετανία.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έχει επίσης έρθει σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ σχετικά με την απόφασή της να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Σαμπάνα Μάχμουντ δήλωσε ότι κατανοεί τα δυνατά αισθήματα που βιώνουν όλες οι πλευρές όσον αφορά τη σύγκρουση στη Γάζα, αλλά σημείωσε ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε βία στους δρόμους της Βρετανίας.

«Είναι σημαντικό να τραβήξουμε αυτή τη γραμμή ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και τα γεγονότα εδώ στη Βρετανία», τόνισε.

Επίσης επέκρινε τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις που έγιναν λίγες ώρες μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ, χαρακτηρίζοντάς τις αντιβρετανικές και ατιμωτικές, και παρότρυνε τον κόσμο να δείξει λίγη περισσότερη «ανθρωπιά και αγάπη προς μια κοινότητα που πενθεί».

«Θα καλούσα όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν τις επόμενες μέρες απλώς να κάνουν ένα βήμα πίσω και να δείξουν λίγη ανθρωπιά και λίγη αγάπη προς μια κοινότητα που πενθεί», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι θα αυξηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις γύρω από εβραϊκά ιδρύματα και ότι η βρετανική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται για να διαφυλάξει την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας.

«Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να κρατήσουμε ασφαλή την εβραϊκή μας κοινότητα», τόνισε η Μάχμουντ στον ραδιοσταθμό Times Radio. «Ο κόσμος θα δει μεγαλύτερη αστυνομική παρουσία σε όλες τις κοινοτικές εγκαταστάσεις –πρωτίστως συναγωγές, αλλά και άλλα μέρη εντός της κοινότητας επίσης».

Ερωτηθείσα σχετικά με την κριτική του Ισραήλ, η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών δήλωσε στο BBC: «Υπάρχουν απαράδεκτα επίπεδα αντισημιτισμού σε αυτήν τη χώρα, αλλά θέλω να είμαι σαφής, αυτός που ευθύνεται για την επίθεση που έγινε χθες είναι ο ίδιος ο επιτιθέμενος».

Συγκλονισμένη η εβραϊκή κοινότητα

Η χθεσινή επίθεση συγκλόνισε τους εβραίους της Βρετανίας, ιδιαίτερα στο Μάντσεστερ, όπου ζει η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της χώρας εκτός Λονδίνου και είναι μια πόλη με μεγάλη ποικιλομορφία.

Πολλοί εκ των επικεφαλής των εβραϊκών κοινοτήτων επισήμαναν ότι είναι η μόνη πίστη στη Βρετανία για την οποία χρειάζεται συστηματικά να υπάρχει ασφάλεια στα ιδρύματά της.

Λίγο μετά την επίθεση, από την οποία τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά τρεις άνθρωποι, περίπου 30 ως επί το πλείστον ηλικιωμένοι εβραίοι άνδρες άρχισαν να βγαίνουν από τη συναγωγή. Πολλοί με δάκρυα στα μάτια, και άλλοι συγκλονισμένοι καθώς έψαχναν για μέλη της οικογένειάς τους.

Σήμερα το πρωί υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο της επίθεσης, ενώ συντρίμμια εξακολουθούσαν να υπάρχουν στον δρόμο όπως και λουλούδια που είχαν εναποθέσει εκεί κοντά.

Ο Νταούντ Τατζ, ένας 28χρονος από το Μάντσεστερ, είπε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να έχει κάνει καλύτερη δουλειά για να προστατεύσει τους ανθρώπους.

«Υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα», δήλωσε στο Reuters, καθώς περπατούσε στο κέντρο της πόλης, «και υπάρχει μια αίσθηση νευρικότητας».

Η αστυνομία καλεί για τη ματαίωση ή αναβολή φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης

Μετά την υπουργό Εσωτερικών που ζήτησε από τους διαδηλωτές «να κάνουν ένα βήμα πίσω» για λίγες μέρες για να δώσουν στην εβραϊκή κοινότητα χρόνο να πενθήσει και να επεξεργαστεί αυτό που συνέβη και η βρετανική αστυνομία παρότρυνε τους διοργανωτές διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων που προγραμματίζεται να γίνει το σαββατοκύριακο στο Λονδίνο να τη ματαιώσουν ή να την αναβάλουν ύστερα από τη φονική επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ.

«Η φρικτή τρομοκρατική επίθεση που έγινε χθες στο Μάντσεστερ προκάλεσε σημαντικό φόβο και ανησυχία σε κοινότητες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου εδώ στο Λονδίνο», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Το Σάββατο προγραμματίζεται διαδήλωση που διοργανώνεται από την Defend Our Juries σε διαμαρτυρία στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης τον Ιούλιο να απαγορεύσει την φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση Palestine Action βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου, με την οποία το να είσαι μέλος της οργάνωσης συνιστά έγκλημα.

Έκτοτε έχουν γίνει διαδηλώσεις σε υποστήριξη της οργάνωσης και πάνω από 1.500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι, για αδικήματα που σχετίζονται με την απαγόρευσή της.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να αναπτύξει κάθε διαθέσιμο αστυνομικό για να προστατεύσει τις κοινότητες που επλήγησαν από την επίθεση στο Μάντσεστερ, αλλά αντ’αυτού είναι υποχρεωμένη να προετοιμαστεί για συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 ανθρώπων σε υποστήριξη της Palaistine Action στην Πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου το Σάββατο.

«Επιλέγοντας να ενθαρρύνουν μαζική παραβίαση του νόμου σε αυτήν την κλίμακα, οι (διοργανωτές της διαμαρτυρίας) Defend Our Juries απομακρύνουν πόρους από τις κοινότητες του Λονδίνου τη στιγμή που τους χρειάζονται περισσότερο», σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε απάντησή τους, οι Defend Our Juries δήλωσαν ότι καταδικάζουν την επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα στο Μάντσεστερ, σημειώνοντας ότι είναι επιλογή της αστυνομίας αν θα προβεί ή όχι σε συλλήψεις στις διαμαρτυρίες.

«Σας παροτρύνουμε ως εκ τούτου να θέσετε ως προτεραιότητα την προστασία της κοινότητας, παρά να συλλαμβάνετε αυτούς που ειρηνικά κρατούν πανό αντιτιθέμενοι στη γελοία και δρακόντεια απαγόρευση μιας εγχώριας ομάδας άμεσης δράσης», σημείωσαν οι διοργανωτές Defend Our Juries.

Λίγες ώρες μετά τη χθεσινή επίθεση, έγιναν ορισμένες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε βρετανικές πόλεις. Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές κοντά στην επίσημη πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ, πράγμα που οδήγησε στη σύλληψη 40 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ