Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τίμησε με ανάρτησή του χθες στα κοινωνικά δίκτυα την 838η επέτειο της κατάκτησης της Ιερουσαλήμ (Al-Quds), αναφερόμενος ειδικά στον Σαλαντίν Εββεκί (Salah ad-Din al-Ayyubi) και τους «ηρωικούς στρατιώτες» του.



Στην ανάρτησή του ο Ερντογάν έγραψε (μετάφραση στα ελληνικά):



«Στην 838η επέτειο της κατάκτησης της Ιερουσαλήμ, τιμώ με σεβασμό τον δεύτερο κατακτητή αυτής της ιερής πόλης, Σαλαχαντίν Εββεκί, και τους ηρωικούς στρατιώτες του. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα και επιμονή τον αγώνα για την Ιερουσαλήμ, που μας έχει εμπιστευθεί ο Προφήτης και οι προκάτοχοί του».



Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ και αναμεταδόθηκε άμεσα από τουρκικά μέσα, που τόνισαν την αναφορά στην ιστορική ανάκτηση της πόλης από τον Σαλαντίν το 1187 — γεγονός που χρησιμοποιείται συχνά στην επίσημη ρητορική για να συνδεθεί το παρελθόν με σύγχρονες πολιτικές δηλώσεις.





Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.



Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. pic.twitter.com/wPR6yEP6n4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2025







Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές βδομάδες ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δέχτηκε στο προεδρικό γραφείο στην Κωνσταντινούπολη τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, Θεόφιλο Γιάννοπουλο. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και στις εξελίξεις στην Ιερουσαλήμ, την ιστορική πόλη που φιλοξενεί για αιώνες κοιτίδες πολλών θρησκειών.

Τον Τούρκο πρόεδρο συνόδευσαν ο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ο Διευθυντής Επικοινωνίας Burhanettin Duran και ο επικεφαλής σύμβουλος Akif Çağatay Kılıç. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με τις ενέργειές του στην Ιερουσαλήμ στοχεύει στην υπονόμευση του ιστορικού χαρακτήρα και της ιερής υπόστασης της πόλης, απειλώντας το παραδοσιακό μοντέλο συνύπαρξης μουσουλμάνων, χριστιανών και εβραίων. Ο Ερντογάν τόνισε επίσης την ανάγκη διατήρησης στενής επαφής για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στα εδάφη υπό ισραηλινή κατοχή.