Οι Φιλιππίνες παρακολουθούν στενά τις ενέργειες της Κίνας μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός φυσικού καταφυγίου στον αμφισβητούμενο Βράχο Σκορμπορό στη Νότια Σινική Θάλασσα, σύμφωνα με μία σημερινή δήλωση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων των Φιλιππίνων στρατηγό Ρομέο Μπρόουνερ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ