Η Χαμάς προτίθεται να απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποβάλλοντας παράλληλα μια σειρά τροπολογιών πάνω στην πρόταση, ανέφερε στην εφημερίδα The Times of Israel πηγή με γνώση των συνομιλιών, προσθέτοντας ότι η απάντηση της Χαμάς θα μπορούσε να δοθεί εντός των επόμενων ωρών.

Η πηγή ανέφερε ότι Αραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έχουν πραγματοποιήσει παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στην Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση Τραμπ.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η εν λόγω πηγή ανέφερε ότι οι τροπολογίες της Χαμάς θα στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που ο Νετανιάχου συμπλήρωσε την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι έδινε στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει και πως δεν υπήρχε περιθώριο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Ζητούν χρόνο - Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ισλαμιστική οργάνωση χρειάζεται ακόμα χρόνο για να εξετάσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στηρίζει.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της που αφορούν το σχέδιο του Τραμπ…και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και απαιτούν λίγο ακόμα χρόνο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς τελεσίγραφο «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να αποδεχθεί το σχέδιό του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: Καθημερινή / ΑΠΕ - ΜΠΕ - AFP