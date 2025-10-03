Ένας ραβίνος και οι φύλακες ασφαλείας επαινέθηκαν ως «ήρωες» από τον Σερ Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργό της Μ. Βρετανίας, αναφορικά με τις γενναίες ενέργειες τους κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίθεσης στη συναγωγή του Χίτον Παρκ στο Μάντσεστερ από τον 35χρονο Τζιχάντ Αλ Σάμι, Βρετανό πολίτη με συριακή καταγωγή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι φύλακες ασφαλείας της συγκεκριμένης συναγωγής «απέτρεψαν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία»

Να σημειωθεί ότι στη χθεσινή επίθεση σκοτώθηκαν δύο μέλη που ανήκουν στην εβραϊκή κοινότητα, ενώ άλλα τέσσερα, τη δεδομένη στιγμή, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.





Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ (GMP), Στίβεν Γουάτσον, επιβεβαίωσε ότι οι πιστοί και το προσωπικό ασφαλείας βοήθησαν αποτρέποντας τον δράστη να εισέλθει μέσα στη συναγωγή πριν τον πυροβολήσουν θανάσιμα οι αρχές.

Ο φερόμενος δράστης έφερε μαζί του έναν εκρηκτικό μηχανισμό, όμως η GMP τον χαρακτήρισε ως μη λειτουργικό, τη στιγμή που ο 35χρονος οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος πριν να μαχαιρώσει αρκετούς ανθρώπους.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι οι προσευχές ξεκίνησαν όταν συνέβη η επίθεση, όμως ο ραβίνος Ντάνιελ Γουόκερ, ο οποίος ηγούνταν της λειτουργίας, παρέμεινε ψύχραιμος με αποτέλεσμα εκείνος και άλλοι να οδηγήσουν τους παρευρίσκονταν σε ασφαλές μέρος.

«Είναι αληθινοί ήρωες» πρόσθεσε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός πιστών μέσα στη συναγωγή τη στιγμή του περιστατικού και επαίνεσε το προσωπικό ασφαλείας και τους πιστούς που απέκλεισαν τον επιτιθέμενο, λέγοντας ότι χάρη στην «άμεση γενναιότητα του προσωπικού ασφαλείας και των πιστών που βρίσκονταν μέσα, καθώς και στην ταχεία αντίδραση της αστυνομίας, ο επιτιθέμενος εμποδίστηκε να αποκτήσει πρόσβαση».





«Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα περιορίστηκαν με ασφάλεια μέχρι η αστυνομία να επιβεβαιώσει ότι ήταν ασφαλές να εγκαταλείψουν το χώρο».



Αφού συνέβηκε η επίθεση, η αστυνομία ανέφερε ότι ακούστηκε μια εκκωφαντική έκρηξη καθώς «ειδικές δυνάμεις απέκτησαν πρόσβαση στο όχημα του υπόπτου ως προληπτικό μέτρο».

Ο Βοηθός Επίτροπος της Αντιτρομοκρατικής, Λόρενς Τέιλορ, ανέφερε ότι οι αστυνομικές αρχές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνουν τις περιπολίες σε συναγωγές και εβραϊκούς χώρους για να καθησυχάσουν «όλες τις κοινότητες που έχουν πληγεί από αυτό το περιστατικό».

«Αυτού του είδους η επίθεση είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε τόσο εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας σε όλη την εβραϊκή κοινότητα».

