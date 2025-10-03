Ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Yaşar Güler, υποδέχθηκε την 1 Οτκωβρίου σε επίσημη επίσκεψη, στην Άγκυρα, τον Ιρανό ομόλογό του Aziz Nasirzadeh, Υπουργό Άμυνας και Υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό στρατιωτικό πρωτόκολλο και σηματοδοτεί την επιθυμία των δύο πλευρών να ενδυναμώσουν τη διμερή συνεργασία στον τομέα της άμυνας, εν μέσω εντεινόμενων περιφερειακών προκλήσεων.





Κοινά μηνύματα, διαφοροποιήσεις και προοπτικές



Ο Nasirzadeh τόνισε ότι οι πολιτιστικές, θρησκευτικές και γεωγραφικές ομοιότητες μεταξύ Ιράν και Τουρκίας υπερβαίνουν τις όποιες διαφορές — διαφορές που, όπως υποστήριξε, «εχθροί προσπαθούν να μεγαλοποιούν».

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ για επιθετική πολιτική προς χώρες της περιοχής, όπως η Γάζα, ο Λίβανος, η Συρία και το Κατάρ — τοποθέτηση ιδιαίτερα φορτισμένη και με απήχηση σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Τούρκος υπουργός, από την πλευρά του, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας και της αστάθειας στα σύνορα, δηλώνοντας ότι για την Τουρκία η ασφάλεια της γείτονος είναι και δική της υπόθεση.

Μάλιστα, ο Nasirzadeh προσκάλεσε τον Güler να επισκεφτεί το Ιράν ως συνέχεια των συμφωνιών και των δεσμεύσεων που διατυπώθηκαν στη συνάντηση.



