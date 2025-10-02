«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους».

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και σημειώνει πως «σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων».

Το υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει ότι η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες και τονίζει πως «τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή».

Και καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών: «Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».

Ενημέρωση εκπροσώπου υπουργείου Εξωτερικών

Η εκπρόσωπος τύπου του Υπ.Εξ. Λάνα Ζωχιού, στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, αναφέρθηκε στις εξελίξεις με τα πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ανέφερε όσα περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ανακοίνωση και τόνισε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο ΤελΑβίβ και ότι η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στον χώρο που βρίσκονται οι 27 έλληνες πολίτες.

Όπως είπε η κ. Ζωχιού, το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών, ενώ υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των υπ.Εξ Ελλάδας και Ιταλίας, που καλούσαν να διασφαλιστεί η προστασία των συμμετεχόντων στον στολίσκο.

Η κ. Ζωχιού τόνισε επίσης ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις. Σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και προσέθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή, έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο». Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογό του ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση ξεκαθάρισε ότι δεν διαταράσσεται η σχέση μας με το Ισραήλ με το οποίο «έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε».

Η κ. Ζωχιού προέβη σε μια αναλυτική ανασκόπηση των επαφών και των δράσεων του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, όπου μεταξύ άλλων συμμετείχε σε Συνδιάσκεψη για το Παλαιστινιακό που προωθεί τη λύση δυο κρατών. Είπε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη λύση δυο κρατών και προτεραιότητα της χώρας μας είναι η άμεση κατάπαυση πυρός, η απρόσκοπτη διοχέτευση βοήθειας σε αμάχους και η απελευθέρωση ομήρων. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Ελλάδας στην παροχή βοήθειας στη Γάζα, και στην ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων στην εμπόλεμη περιοχή.



Έπειτα αναφέρθηκε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας, είπε ότι συμφωνήθηκε να διατηρηθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας και η προστασία χριστιανικών πληθυσμών της Συρίας, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι υπέρ μιας συμπεριληπτικής κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς. Ανέφερε επίσης ότι ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, όπου τονίστηκε η ανάγκη προστασίας του καθεστώτος της Μονής του Σινά, ενώ προσέθεσε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει η χειροτονία του νέου αρχιεπισκόπου της Μονής στα Ιεροσόλυμα όπου θα παραστεί ο κ. Γεραπετρίτης.

Για τις δραστηριότητες των υφυπουργών, είπε ότι η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον στις 17-19 Σεπτεμβρίου όπου είχε επαφές με Αμερικανούς υπουργούς και ομογενείς πολιτικούς. Στόχος, όπως είπε, είναι η διατήρηση της δυναμικής στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Επίσης, η κ. Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει στις 7 Οκτωβρίου στις πολιτικές διαβουλεύσεις Ελλάδας - Αιγύπτου για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, και ειδικά στη Λιβύη, για την οποία προσέθεσε ότι η χώρα μας συνομιλεί και με τις δυο πλευρές και θα εγκαινιαστεί η απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας - Τρίπολης. Τέλος, η κ.Παπαδοπούλου τις επόμενες ημέρες θα μεταβεί στη Σλοβενία, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χ. Θεοχάρης θα μεταβεί στο Κουβέιτ στις 6 Οκτωβρίου, ενώ στις 8-9 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Τέλος ο υφυπουργός Εξωτερικών Γ.Λοβέρδος στις 6 Οκτωβρίου θα μεταβεί στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Αύριο επίσης συγκαλείται το Ανώτατο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στην 86η συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης στις 8 και 9 Οκτωβρίου θα μεταβεί στο Ταλίν και το Ελσίνκι ενώ μετά θα μεταβεί στο Λουξεμβούργο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, η κ. Ζωχιού είπε, μεταξύ άλλων, ότι η ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο, γιατί, όπως είπε, τα προγράμματα αλλάζουν συνεχώς και επαναδιαμορφώνονται. Προσέθεσε ότι την επιμέλεια της συνάντησης δεν την είχε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει αλλάξει η ελληνική στάση στην υφιστάμενη σχέση με Τουρκία και η κ. Ζωχιού σημείωσε ότι έχουμε διαφωνίες αλλά αυτά που μπορούμε να συζητάμε, "να τα συζητάμε για να αποφεύγονται εντάσεις". Διέψευσε κατηγορηματικά τη διενέργεια συζητήσεων του υπουργού Εξωτερικών ή ατόμων "δήθεν εξουσιοδοτημένων από τον υπουργό" για κουβέντες με την Τουρκία για σύναψη συνυποσχετικού, και είπε ότι η αντιπροσωπεία στη Γενεύη αποτελούνταν από υπηρεσιακά στελέχη και -σύμφωνα με την εκπρόσωπο- μετείχαν σε άτυπη διευρυμένη για το κυπριακό. Αναφέρθηκε σε πρόσφατη επικοινωνία Γεραπετρίτη -Φιντάν, και είπε ότι έχουν μια περιοδική επικοινωνία, ενώ προσέθεσε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη.

Τέλος αναφερόμενη στο πρόγραμμα SAFE είπε ότι είναι σαφείς οι κανόνες και απαιτείται ομοφωνία για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και τρίτου κράτους, ενώ τόνισε πως όσο υπάρχει το casus belli η Ελλάδα θα προβάλλει βέτο. Προσέθεσε ότι η άρση του casus belli είναι αναγκαία προϋπόθεση να εκκινήσει η συζήτηση, ενώ επισήμανε σε άλλη ερώτηση ότι η θέση της Ελλάδας παραμένει σταθερή και συνεπής στην υλοποίηση του έργου του καλωδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ