Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε σήμερα ότι «θα υποστηρίξει σθεναρά την ουγγρική θέση» για την Ουκρανία στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ηγέτες της ΕΕ θέλουν να επιτύχουν τη χρηματοδότηση παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία και να επιταχύνουν την ένταξη αυτής της εμπόλεμης χώρας στην ΕΕ.

«Δεύτερη ημέρα στην Κοπεγχάγη. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Ξεκάθαρα φιλοπολεμικές προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Θέλουν να παραδώσουν κεφάλαια της ΕΕ στην Ουκρανία. Προσπαθούν να επιταχύνουν την ένταξη της Ουκρανίας με κάθε είδους νομικά τεχνάσματα. Θέλουν να χρηματοδοτήσουν παραδόσεις όπλων», έγραψε ο ούγγρος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Υποστηρίζω σθεναρά την ουγγρική θέση», πρόσθεσε.

Εξάλλου η Ουγγαρία πρόκειται να αγοράσει συνολικά 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη γαλλική εταιρεία ενέργειας Engie στο διάστημα από το 2028 ως το 2038, δήλωσε σήμερα ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

«Αυτό θα χρησιμεύσει ως σημαντικός πυλώνας τις ενεργειακής ασφάλειας της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Σιγιάρτο μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Βουδαπέστη από εκπροσώπους της Engie και της ουγγρικής MVM.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ