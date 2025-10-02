Στην ακτογραμμή της Γάζας, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις από το Ισραήλ πλησιάζουν δεκάδες πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla, ο οποίος μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό θύλακα.



Λίγη ώρα, πριν, 19 από τα 44 σκάφη του στολίσκου αναχαιτίστηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ, το οποίο, μάλιστα, κάλεσε όλους τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που συμμετέχουν στην αποστολή να αλλάξουν άμεσα πορεία και να ξεφορτώσουν τη βοήθεια σε ισραηλινό λιμάνι.





Israeli forces stopped 13 boats from the Global Sumud Flotilla carrying aid and activists, including Greta Thunberg, while 30 boats continue toward Gaza.



Source: Reuterspic.twitter.com/5ts8Jr9avt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025





Μεταξύ των πλοίων που ανακόπηκαν ήταν και το ελληνικό «Οξυγόνο».





Με ανάρτησή τους στα κοινωνικά δίκτυα γράφουν:

«Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».





*Να σημειωθεί ότι προ ολίγου ανακόπηκε επίσης το ελληνικό πλοίο «Captain Nikos» από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.



