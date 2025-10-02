Ο Έλον Μασκ κατέκτησε ακόμη μία παγκόσμια πρωτιά, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που η προσωπική του περιουσία ξεπέρασε τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Forbes, η καθαρή αξία του επικεφαλής της Tesla και SpaceX έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Νέας Υόρκης) τα 500,1 δισ. δολάρια, πριν υποχωρήσει ελαφρώς στα 499 δισ.

Η εκτόξευση της αξίας δεν αφορά μόνο την Tesla αλλά και τις υπόλοιπες εταιρείες του Μασκ, όπως η διαστημική SpaceX και η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, οι οποίες γνωρίζουν θεαματική άνοδο τους τελευταίους μήνες.

Ο Μασκ, που διατηρεί πάνω από το 12% των μετοχών της Tesla, είδε τον τίτλο της να ενισχύεται κατά 3,3% στη χθεσινή συνεδρίαση, με την άνοδο να ξεπερνά πλέον το 20% από την αρχή του έτους. Οι επενδυτές δείχνουν να ανταμείβουν την απόφαση του να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη διοίκηση των επιχειρήσεών του, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία είχε δεχθεί έντονη κριτική για την πολιτική του εμπλοκή με την κυβέρνηση Τραμπ και το Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE).

Με περιουσία 350,7 δισ. δολάρια, ο ιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, παραμένει στη δεύτερη θέση της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, έχοντας μάλιστα ξεπεράσει προσωρινά τον Μασκ τον περασμένο μήνα.

Η Tesla από την πλευρά της, επιβεβαιώνει ότι ο Μασκ βρίσκεται πλέον «στο κέντρο της στρατηγικής της» όπως δήλωσε η πρόεδρος του Δ.Σ., Ρόμπιν Ντένχολμ, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον να λάβει ένα πακέτο αποδοχών άνω του 1 τρισ. δολαρίων, εφόσον επιτύχει φιλόδοξους στόχους όπως η πώληση ενός εκατομμυρίου ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης και 12 εκατ. επιπλέον αυτοκινήτων Tesla.

Η αυτοκρατορία του Μασκ δείχνει να μετασχηματίζεται σε έναν πολυσχιδή όμιλο τεχνολογίας, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στην ηλεκτροκίνηση αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και την εξερεύνηση του διαστήματος.