Σάλο προκάλεσαν τα σχόλια του Τούρκου ανταποκριτή της NTV στην Ουάσιγκτον, Χουσεΐν Γκιουνάι, για την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ. Τα επίμαχα λόγια του, που καταγράφηκαν από κάμερα του Associated Press κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν στη λύση της συνεργασίας του με το κανάλι.

Ο Γκιουνάι, χωρίς να αντιληφθεί ότι βρισκόταν σε ζωντανή κάλυψη, συνομιλούσε με τον εικονολήπτη του κρατικού πρακτορείου Anadolu, Γιασίν Οζτούρκ, κάνοντας ιδιαίτερα αιχμηρά σχόλια για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε πως:



«Δεν πήραν απολύτως τίποτα, δηλαδή κι εμείς δεν πήραμε τίποτα. Εμείς πήραμε, αλλά πήραμε ''τον μπαμπά''. (Η έκφραση «babayı almak» που χρησιμοποίησε ο Τούρκος δημοσιογράφος είναι τουρκική αργκό, δεν σημαίνει κυριολεκτικά «πήραμε τον μπαμπά», αλλά χρησιμοποιείται χυδαία για να πει «την πατήσαμε άσχημα / πήραμε τον π***σο».'





NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın AP kamerasına yakalanan yorumları:



“Hiçbir şey alamadılar. Biz aldık ama babayı aldık.”



“Hakan Fidan’ın üstüne oynuyorlar. Bilal, damat, Hakan Fidan kavgası var. Üç ekibin kavgası.”#huseyingunay pic.twitter.com/dQjBRM6UmV — Spot_ (@spotmalumat) September 30, 2025

Σε αυτό το πλαίσιο άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ παίζουν εναντίων του Χακάν Φιντάν και αναφέρθηκε και σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις στην τουρκική πολιτική σκηνή, κάνοντας λόγο για «τρία στρατόπεδα: του Μπιλάλ, (υιου Ερντογάν) του γαμπρού και του Χακάν Φιντάν».

Τα λόγια του προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα η NTV να αποφασίσει τη λύση της συνεργασίας του. Παράλληλα, ο Γκιουνάι έκλεισε τους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε σύντομη ανάρτησή του πριν απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, ο πρώην πλέον ανταποκριτής της NTV προσπάθησε να στρέψει το ενδιαφέρον σε προσωπικό του γεγονός, ανακοινώνοντας τη γέννηση του παιδιού του: «Σήμερα βρίσκομαι άθελά μου στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια χαρά. Έγινα πατέρας. Από εδώ και πέρα θα με φωνάζετε ‘μπαμπά Χούσο’», έγραψε χαρακτηριστικά.