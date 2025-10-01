Η Άγκυρα σπεύδει να αποδομήσει κάθε υπόνοια αδυναμίας ή άγνοιας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσον αφορά την υπόθεση με τους κινητήρες του μαχητικού αεροσκάφους KAAN, χωρίς ωστόσο να διαψεύδει ή επιβεβαιώνει τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών και την αποκάλυψη που έκανε ότι η Τουρκία έχει παραγγείλει κινητήρες για το εθνικό της μαχητικό στις ΗΠΑ, αλλά ακόμη δεν έχει εγκριθεί.

Οι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν σε μερίδα του Τύπου και στα κοινωνικά δίκτυα, ότι «ο πρόεδρος Ερντογάν δεν είχε ενημερωθεί για τους κινητήρες του αεροσκάφους KAAN ή του μεταφέρθηκαν λανθασμένες πληροφορίες», απορρίπτονται ως προϊόντα παραπληροφόρησης από την τουρκική προεδρία, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «ο πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Αμυντικής Βιομηχανίας, ηγείται άμεσα των στρατηγικών επενδύσεων».

Το πρόγραμμα του Εθνικού Μαχητικού Αεροσκάφους KAAN και η ανάπτυξη εθνικού κινητήρα προχωρούν υπό τον συντονισμό της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών, «σύμφωνα με το όραμα, τη βούληση και την αποφασιστικότητα του προέδρου, με την αφοσιωμένη εργασία των Τούρκων μηχανικών», συμπληρώνει η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας.

Στόχος η Προεδρία

Η τουρκική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τις φήμες περί άγνοιας ή λανθασμένης ενημέρωσης του Προέδρου «ευθεία προσπάθεια παραπληροφόρησης που στοχεύει την ίδια την Προεδρία» και προειδοποιεί ότι σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας όπως η αμυντική βιομηχανία, οι πολίτες πρέπει να δίνουν βαρύτητα αποκλειστικά στις ανακοινώσεις των επίσημων θεσμών.

Η Άγκυρα εμφανίζεται ενοχλημένη, τονίζοντας την ανάγκη να μπει φραγμός στις υπονομευτικές διαρροές.