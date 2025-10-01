O ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς εντός της Γάζας, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση πιθανότατα να απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ και αγνοεί αυτά του παλαιστινιακού λαού».

Ο αλ-Χαντάντ είπε ότι η Χαμάς δεν θα συμφωνήσει στον αφοπλισμό ή στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα, περιγράφοντας μια τέτοια κίνηση ως «μια νέα μορφή κατοχής».

Πηγές της Χαμάς είχαν ενωρίτερα δηλώσει στη σαουδαραβική εφημερίδα "Ασάρκ αλ Αουσάτ" ότι οργάνωση θα προσεγγίσει το σχέδιο με «θετικό τρόπο».

Η διάσταση απόψεων που καταγράφεται, επισημαίνει το BBC, οφείλεται στο ότι οι αξιωματούχοι της Χαμάς, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Γάζας, έχουν παραμεριστεί ένεκα του γεγονότος ότι δεν έχουν πρόσβαση στους ομήρους.

Αναφερόμενος στη ρήτρα για τον αφοπλισμό, ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στην "Ασάρκ αλ Αουσάτ"πως όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα όπλα και τα επείγοντα ζητήματα βρίσκονται υπό συζήτηση και θα αποφασιστούν ομόφωνα μαζί με άλλες «ομάδες της αντίστασης».

Ομάδες εντός της διαπραγμάτευσης, με κυριότερη την Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία όπως και η Χαμάς θεωρείται επίσημα τρομοκρατική οργάνωση από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, έχουν ήδη απορρίψει κατηγορηματικά το σχέδιο χαρακτηρίζοντας «άδικη» τη ρήτρα για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, επειδή όπως δηλώνουν, τους στερεί το βασικό διαπραγματευτικό τους ατού.

