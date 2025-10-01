Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στο πλαίσιο των τελετών της 1ης Οκτωβρίου, μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν πάνω από τον ουρανό της Λευκωσίας. Η διέλευση των πολεμικών αεροσκαφών χαρακτηρίστηκε ως «προκλητική παρενοχλητική πτήση», από μερίδα του τουρκικού τύπου. Η τουρκική πλευρά, μέσω του Τύπου της, εξέφρασε την ενόχλησή της, σημειώνοντας πως η ελληνοκυπριακή πρακτική επαναλαμβάνεται ετησίως και λειτουργεί ως παράγοντας που κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, επιθετικά ελικόπτερα H145M, τα οποία προστέθηκαν πρόσφατα στο απόθεμα της Ελληνοκυπριακής Εθνοφρουράς, απογειώθηκαν για πρώτη φορά και πραγματοποίησαν πτήση επίδειξης. Και αυτή η λεπτομέρεια δεν πέρασε απαρατήρητη από τα τουρκικά μέσα, που την ανέδειξαν ως περαιτέρω ένδειξη στρατιωτικής επίδειξης και μονομερούς κλιμάκωσης.

